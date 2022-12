'Mẹ rơm' tập 22: Mô gù (Thái Hòa) đốt nhà, bỏ trốn

TPO - Mô gù tưởng rằng Khoản đã chết, sợ bị liên lụy nên tự đốt nhà mình và bỏ trốn. Trong khi đó, Xuân ở nhà sốt sắng sai người tìm chồng. Không ai biết Khoản còn sống hay đã chết.

Ở tập 21, Khoản (Cao Minh Đạt) truy đuổi Mô (Thái Hòa) và không may trượt chân ngã xuống vách núi. Mô hoảng sợ khi thấy Khoản máu me bê bết, không tỉnh lại và sợ rằng sẽ bị công an bắt, không ai lo cho Hạt Dẻ.

Mô tìm đường về nhà, ôm con gái bỏ làng đi trốn. Trước khi đi, Mô châm lửa đốt nhà mình.

Trong trailer tập 22 Mẹ rơm chiếu cảnh hai cha con Mô rời làng. Hạt Dẻ mệt ngủ thiếp đi và choàng tỉnh vì không thấy cha. “Cha Mô đâu rồi? Cha ơi con lạnh quá”. Mô ngồi bên nhóm lửa sưởi ấm cho con gái phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Khoản mất tích, Xuân (Cao Thái Hà) nhờ đàn em đi tìm trong rừng. Sốt ruột, Xuân gọi điện cho đàn em của chồng hỏi thăm tình hình nhưng vẫn không thấy tăm hơi.

Một ý nghĩa thoáng qua, Xuân giật mình đoán già đoán non chính Khoản là người phóng hỏa đốt nhà Mô gù nên mới bỏ trốn. Xuân cầu khẩn chồng không dính vào sự vụ này.

Tập 22 Mẹ rơm lên sóng vào 21h tối 7/12 trên kênh VTV1.