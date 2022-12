Bức tranh khiến Hoa hậu Bảo Ngọc cạnh tranh với đạo diễn Hoàng Nhật Nam

TPO - Hai thí sinh Hoàng Hương Giang và Trần Gia Hân đưa những bức tranh từ các học trò khiếm thính tại lớp Âm thanh hội họa của họa sĩ Võ Văn Y và kêu gọi được 38 triệu đồng từ Ban bình luận. Nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá dự án của hai thí sinh tươi sáng và mang lại nhiều niềm hy vọng.

Sau khi đến tiếp xúc và tìm hiểu lớp học “Âm thanh hội họa” của Họa sĩ Văn Y dành cho người khiếm khuyết và tự kỷ. Ở tập 4 Người đẹp Nhân ái, hai thí sinh Trần Gia Hân (SBD 081) và Hoàng Hương Giang (SBD 177) đã trình bày dự án trước Ban bình luận.

Hai cô gái cho biết mỗi học viên ở lớp học đặc biệt của họa sĩ Văn Y đều có những định nghĩa khác nhau về âm thanh hạnh phúc thông qua tranh vẽ. Với việc làm đầy nhân văn và truyền cảm hứng đến cộng đồng của họa sĩ, nghị lực phi thường của các bạn học viên, cùng với sự thuyết phục của hai cô gái đã chinh phục được Ban bình luận.

Nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá: “Đây là dự án tươi sáng và mang lại nhiều niềm hy vọng. Tôi nghĩ rằng các bạn đã nắm rõ nhiệm vụ của mình khi tìm hiểu kỹ càng điều dung dị, chạm đến trái tim của Ban bình luận. Tôi tin chắc khán giả xem hình cũng có cảm nhận như vậy. Phải nói thầy Văn Y làm điều thật tuyệt vời, thầy mang lại niềm hạnh phúc cho những con người kém may mắn, giúp họ có nguồn thu nhập kiếm sống. Hơn hết, thầy tìm ra phương thức để giúp chúng tôi hiểu được cuộc sống nội tâm của những người không có cái khả năng biểu hiện bằng ngôn ngữ, lời nói”.

Bức đầu tiên được nhà báo Lê Xuân Sơn lựa chọn có hình vương miện đặt trên trái tim lớn, người trong clip mong rằng hai cô gái sẽ chinh phục được vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022. Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã quyết định mua tặng bức tranh cho bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Trường hợp của những bạn trẻ không may mắn này khiến Hoa hậu Trần Tiểu Vy nhớ đến người chị em bị câm điếc chơi thân từ nhỏ của mình. Cô khâm phục thầy Văn Y khi ông chia sẻ, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn và quyết định mua bức tranh chậu hoa. Tiểu Vy thích bức tranh này vì sự đơn giản, nhẹ nhàng, hợp với tính cách của cô.

Bất ngờ, đây cũng là bức tranh chị Trần Thị Thùy Trang, tổng quản lý khu vực Hội An: Shinning Riveshine Hoi An Boutique and Spa muốn sở hữu. Chị Thùy Trang cho biết sau buổi ghi hình sẽ liên lạc với họa sĩ Văn Y, đưa những bức tranh của các bạn học viên đến với những không gian trưng bày trong chuỗi resort, tạo ra nguồn thu nhập ổn định.

Cuối cùng, chị Thùy Trang mua lại bức tranh của Tiểu Vy với giá 5 triệu đồng vẫn chuyển số tiền tương đương cho chủ nhân bức vẽ.

Trong khi đó, Hoa hậu Bảo Ngọc và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đều muốn mua bức vẽ trái tim có gắn hoa xung quanh. Mỗi giám khảo có những cảm nhận khác nhau về bức họa, riêng đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói: “Tôi nghĩ đến gia đình mình khi thấy bức tranh này. Vợ chồng tôi, ba con và thêm hai em bé nữa. Mọi người đều biết tôi ước mơ có thêm hai bé nữa. Bức tranh này như điềm báo vậy”. Tuy nhiên bức tranh về tay Bảo Ngọc do cô là người lựa chọn trước.

Ba bức tranh còn lại, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chốt giá 20 triệu đồng.

Trong quá trình Ban bình luận trả giá, hai thí sinh Hương Giang và Gia Hân đều thay các học viên truyền đạt lời muốn nói qua ký hiệu ngôn ngữ. Đây là thành quả hai cô gái học hỏi, trau dồi từ họa sĩ Văn Y và qua Internet.

Kết thúc tập 4 Người đẹp Nhân ái, dự án “Âm thanh hội họa” đã nhận được tổng số tiền 38 triệu đồng từ Ban bình luận. Số tiền này sẽ là động lực và khích lệ rất lớn cho lớp học được duy trì và vẽ lên nhiều nét họa giàu thanh âm.

Người đẹp Nhân ái là phần thi quan trọng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 nhằm tìm kiếm cô gái có lòng nhân ái và lan tỏa những giá trị yêu thương đến cộng đồng. Ban Giám khảo của phần thi Người đẹp Nhân ái gồm có nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC/ Trưởng Ban Giám khảo, bà Phạm Kim Dung, Phó Trưởng BTC, hai thành viên Ban Giám khảo là nhà thơ Hữu Việt, Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc và ông Robert Menzies Francis - Tổng quản lý Bel Marina Hoi An Resort. Người đẹp Nhân ái được phát sóng lúc 20h hằng ngày bắt đầu từ 3/12 trên các kênh: Fanpage: Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam; YouTube: Tiền Phong TV, Sen Vàng Tivi; Tiktok Hoa hậu Việt Nam và Báo Tiền Phong Online.