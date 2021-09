Mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng sao kê chi tiết thu chi, bao gồm khoản tiền ủng hộ của Trấn Thành

Ngày 31/8, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã công bố kết quả cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng covid-19” được phát động từ ngày 11/6/2021 với giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng thuộc về Lưu Hoàng Kiếm với tác phẩm “Together we heal, together we rise (tạm dịch: Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chiến thắng).