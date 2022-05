MC Lauren Sanchez 53 tuổi mặc 2 dây 'bốc lửa', tay trong tay tỷ phú Amazon trên phố

TPO - Cặp đôi nổi tiếng xuất hiện trên đường phố ở New York (Mỹ) ngày hôm qua và nhanh chóng lọt ống kính giới săn ảnh.

Nhà sáng lập Amazone 58 tuổi và bạn gái là nữ MC Lauren Sanchez 53 tuổi được trông thấy nắm tay nhau đi trên đường phố ở New York.

Trong khi bạn gái MC mặc tank top màu trắng phối với quần bò khỏe khoắn, phô vòng một cực "bốc lửa" thì tỷ phú Jeff Bezos mặc ấm cúng hơn với áo khoác jeans. Cả hai nắm tay nhau sải bước và có đoàn vệ sĩ đi xung quanh.

Ông chủ Amazone (SN 1964) và nữ MC Lauren Sanchez (SN 1969) đều từ bỏ cuộc hôn nhân lâu năm để đến với nhau và công khai tình cảm vào tháng 1/2019. Cặp đôi đình đám dính tin đồn hẹn hò vào ngày 10/1/2019, một ngày sau khi Jeff Bezos tuyên bố ly hôn người vợ sống chung 25 năm và có với nhau 4 người con. Anh chính thức ly hôn vợ cũ vào hôm 5/7/2019.

Trong khi đó, nữ MC và chồng đã nộp đơn ly hôn lên tòa án vào hôm 5/4/2019 để hoàn tất thủ tục pháp lý, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 13 năm.

Kể từ khi công khai tình cảm, họ liên tục được trông thấy sánh đôi tình tứ cùng nhau trong nhiều sự kiện, đi du lịch. Cả hai đều không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau giữa chốn đông người dù họ đến với nhau khi cả hai đã ở tuổi trung niên. Tình cảm mặn nồng của cặp đôi khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Tối cùng ngày, căp uyên ương cùng dự một sự kiện từ thiện ở trung tâm hội nghị Jacob Javits (New York, Mỹ). Tại đây, Jeff Bezos đã quyên góp được hơn 10 triệu USD, trong đó có 8 triệu USD bằng cách đấu giá một chỗ ngồi trên tàu vũ trụ New Shepard của công ty Blue Origin do ông sáng lập. Cuối sự kiện, tổng số tiền quyên góp được lên đến 120 triệu USD dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói ở New York.

Jeff Bezos hiện là người giàu thứ 2 thế giới với giá trị tài sản ròng ở mức 133 tỷ USD, ít hơn gần 100 tỷ USD so với 232 tỷ USD của người đứng đầu là tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, theo thống kê của Bloomberg. Đây là lần đầu tiên Elon Musk đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới.

Trân Trân