MC Đại Nghĩa hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 80 chốt đồn biên phòng chống dịch COVID-19

TPO - Sau khi kêu gọi ủng hộ lương thực cho người dân Ấn Độ, MC Đại Nghĩa tiếp tục hỗ trợ 200 triệu đồng cho các chốt đồn biên phòng làm nhiệm vụ ngăn chặn người vượt biên giữa lúc dịch bệnh phức tạp.

Mới đây, MC Đại Nghĩa đã chia sẻ trên Facebook cá nhân về việc hỗ trợ cho 80 chốt đồn biên phòng tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và cửa khẩu Khánh Bình. Anh cho biết thông qua tài khoản An Vui của mình, MC đã gửi tặng đến 80 chốt, mỗi chốt gồm: 100 kg gạo, mì, hủ tiếu, một số đồ ăn và gia vị cần thiết cùng 2 đèn pha để phục vụ việc tuần tra đêm. Tổng số tiền được trích từ tài khoản để mua nhu yếu phẩm lên tới 200 triệu đồng.

Nam MC viết: "Đến thăm mới thấy đây là khu vực trải dài dọc theo đường biên giới nên các chiến sĩ rất vất vả để có thể ngăn chặn những người vượt biên nhập cư trái phép, là một trong những nguyên nhân để dịch bệnh lây lan...Trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp, một lần nữa chúng ta hỗ trợ cho các anh em chiến sĩ tại các chốt biên phòng này để các anh em yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình..."

Trước đó, chỉ trong vòng 4 ngày, MC Đại Nghĩa đã kêu gọi được 2 tỉ đồng để giúp đỡ người dân Ấn Độ - nơi đang chịu nhiều hậu quả nặng nề của dịch bệnh, được ví như "địa ngục COVID-19". Những hành động thiện nguyện, ủng hộ kịp thời của anh được người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi.