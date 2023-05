Mãng cầu thanh mát giải nhiệt mùa hè nhưng những người này tuyệt đối không nên ăn

TPO - Mãng cầu Xiêm (còn gọi là mãng cầu gai, na Xiêm, na gai) là loại quả có tính thanh mát, có vị chua ngọt nhẹ và vô cùng thơm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên khi ăn loại quả này, cần lưu ý lưu ý quan trọng mà bạn không nên bỏ qua để tránh những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có.

Các công dụng của mãng cầu đối với sức khỏe

Làm đẹp da

Trong mãng cầu có chứa một hàm lượng chất vitamin C cực kì lớn có tác dụng trong việc làm trắng và mịn da. Ngoài ra, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do, có tác dụng trong việc ngăn ngừa sự lão hóa và duy trì làn da tươi trẻ.

Ngăn ngừa thiếu máu

Mãng cầu là một loại trái cây giàu chất sắt, khoáng chất này có vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu, vận chuyển oxy và CO2 trong quá trình hô hấp. Nhờ đó ăn mãng cầu giúp cơ thể cải thiện và ngăn ngừa các triệu chứng của thiếu máu như đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình,…

Cải thiện hệ miễn dịch

Vì trong mãng cầu có chứa nhiều vitamin C nên làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể bằng cách tăng cường hệ thống phòng thủ của da và giúp vết thương nhanh lành hơn. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giúp cơ thể khỏi bị nhiễm trùng nhờ sự sản xuất bạch cầu mà vitamin C mang lại.

Tốt cho tim mạch

Theo các chuyên gia nghiên cứu thì trong mãng cầu chứa nhiều kali, magie và vitamin B6 có tác dụng duy trì sự hoạt động bình thường của tim mạch, kiểm soát nhịp tim và giải phóng các cơ tim, từ đó cũng ngăn ngừa được các nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Kích thích tiêu hóa

Mãng cầu là loại quả có chứa ít calo và nhiều chất xơ, vì vậy đây là một môi trường thuận lợi để các lợi khuẩn trong đường ruột phát triển, nhờ đó mà kích thích hệ tiêu hóa tốt.

Ngăn ngừa ung thư

Đặc biệt, khi sử dụng lá mãng cầu còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa các loại ung thư hiệu quả. Lá mãng cầu có tính diệt virus một cách tự nhiên, nhờ đó mang lại khả năng diệt khuẩn, diệt các tế bào ác tính của ung thư, đồng thời ngăn ngừa các mô tự do hình thành tạo nên ung thư.

Mãng cầu là một loại trái cây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người nhưng nếu dùng không đúng cách thì cũng gây nên những hệ quả không mong muốn.

Một số tác dụng phụ từ quả mãng cầu

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mãng cầu có thể gây nhiễm độc khi sử dụng liều lượng lớn. Cụ thể, nếu dùng quá liều loại quả này có thể dẫn đến các biểu hiện tương tự như bệnh Parkinson:

Cơ bắp co cứng

Tâm trạng thay đổi thất thường

Chuyển động chậm chạp

Chuyển động của mắt có vấn đề

Dáng đi và khả năng thăng bằng gặp khó khăn

Ngoài ra, một số hợp chất có trong mãng cầu cũng có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị tiểu đường và huyết áp. Vì vậy tốt nhất là bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng chiết xuất mãng cầu.

Những người không nên ăn mãng cầu

Người đang dùng thuốc hạ huyết áp

Mãng cầu có khả năng hạ huyết áp. Do đó người đang dùng thuốc này không nên ăn hoặc uống trà lá mãng cầu.

Người đang dùng thuốc tiểu đường

Nếu bạn đang sử dụng thuốc tiểu đường thì nên tránh xa mãng cầu. Bởi chúng có thể làm tăng tác dụng của thuốc và gây nguy hiểm cho cơ thể.

Người mắc bệnh gan hoặc thận

Mãng cầu có thể gây nhiễm độc gan hoặc thận nếu dùng quá nhiều. Vậy nên, người bị các căn bệnh này hãy hạn chế ăn mãng cầu nếu không muốn gây hại cho sức khỏe.

Người có lượng tiểu cầu thấp

Mãng cầu được chứng minh có thể làm giảm số lượng tiểu cầu. Do đó, nhóm đối tượng này cũng không nên sử dụng mãng cầu xiêm.

Phụ nữ có thai hoặc cho con bú

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú được khuyến cáo không sử dụng mãng cầu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh xa các chế phẩm làm từ lá, rễ và hạt mãng cầu xiêm nếu đang mang thai.

Lưu ý khi ăn mãng cầu

Không ăn quả mãng cầu vào buổi tối: Bởi chúng chứa nhiều vitamin C có thể gây tỉnh táo, khó ngủ.

Không ăn mãng cầu lúc đói bụng: Lúc này vị chua của nó có thể làm tăng axit trong dạ dày. Từ đó dẫn đến cảm giác cồn cào, xót ruột.

Nên nhai kỹ khi ăn mãng cầu: Điều này là bởi mãng cầu có chứa nhiều chất xơ. Vậy nên khi ăn, bạn cần nhai kỹ để không làm tăng gánh nặng tiêu hóa cho dạ dày.

Không ăn quá nhiều mãng cầu: Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn tối đa khoảng 50g mãng cầu xiêm. Tránh ăn quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe.