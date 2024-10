Màn trình diễn cứu Olympic Paris của Celine Dion bị chỉ trích là giả

TPO - Màn trình diễn ấn tượng từng khiến nhiều khán giả rơi lệ của Celine Dion tại lễ khai mạc Olympic Paris bị nhiều chuyên gia ngành âm nhạc cáo buộc được thu âm trước, không phải biểu diễn trực tiếp.

Quay trở lại cuối tháng 7, Celine Dion gây ấn tượng mạnh khi đứng trên Tháp Eiffel trình diễn Hymne à l'amour (Bài thánh ca tình yêu) của biểu tượng âm nhạc nước Pháp Édith Piaf trong lễ khai mạc Olympic Paris.

Ca từ chứa đựng tình cảm cùng chất giọng nội lực của biểu tượng âm nhạc Canada khiến hàng nghìn người rơi nước mắt xúc động.

Màn trình diễn được đánh giá là cái kết đẹp nhất cho một lễ khai mạc Olympic nhiều tranh cãi, thậm chí bị gọi là thảm họa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi nó là “điểm nhấn cảm xúc” của sự kiện thể thao.

Tiết mục cũng đánh dấu lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp của ngôi sao My Heart Will Go On kể từ khi tiết lộ bị mắc hội chứng cứng người vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, gần 3 tháng trôi qua, truyền thông Pháp xôn xao trước thông tin tiết mục đỉnh cao đó thực chất là giả.

Cụ thể, vào ngày 11/10, tờ nhật báo Pháp Libération trích dẫn lời của nhiều chuyên gia trong ngành âm nhạc tuyên bố tiết mục cuối ngày 26/7 (giờ địa phương) chắc chắn được thu âm trước, không phải biểu diễn trực tiếp như mọi người vẫn nghĩ.

“Những gì chúng ta nghe trên TV là bản phát lại đã được chỉnh sửa”, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn Etienne Guéreau nói.

Một kỹ sư âm thanh giấu tên cũng khẳng định tiết mục là bản thu âm trước 100%, người có kiến thức có thể phát hiện ngay từ nốt nhạc đầu tiên.

Trong khi đó, nhạc sĩ YouTuber có tên Wings of Pegasus chỉ ra buổi tập dượt và biểu diễn thực tế có âm thanh giống hệt nhau - điều này về mặt kỹ thuật là không thể, vì sẽ luôn có sự khác biệt giữa hai phiên bản của một bài hát trực tiếp.

Đại diện ban tổ chức Olympic 2024 từ chối trả lời các câu hỏi về cáo buộc lừa dối khán giả, mặc dù trước đó từng khẳng định màn trình diễn của Celine Dion là biểu diễn trực tiếp.

Diva sinh năm 1968 cũng chưa có phản hồi gì về ồn ào. Tuy nhiên, một ngày trước khi bài báo tố cáo được xuất bản, Celine đăng lại video cận cảnh tiết mục của cô, kèm theo thông báo: “Hymne à l’amour - trực tiếp tại Thế vận hội Paris 2024 hiện đã có trên YouTube và các nền tảng kỹ thuật số”.

Phản ứng của khán giả lại khá ôn hòa. Họ cho rằng với tình trạng thể chất của Celine Dion, thu âm trước là điều có thể thông cảm. Hơn thế, điều họ quan tâm là tiết mục mang đến cho người nghe trải nghiệm tuyệt vời.

Cư dân mạng bình luận: “Tất nhiên là nó đã được thu âm, cô ấy đang hát theo một bản nhạc đã được thu âm trước. Đó là một dịp quá quan trọng để có thể để mặc cho sự thất thường”, “Xét đến tình trạng của Celine Dion, việc thu âm trước là điều hoàn toàn dễ hiểu”, “Là một người đã từng làm việc trong lễ khai mạc và bế mạc thế vận hội, mọi nốt nhạc trong mỗi bản nhạc đều được thu âm trước để sao lưu. Việc có sử dụng hay không tùy thuộc vào điều kiện và thách thức mà ban tổ chức phải đối mặt vào ngày hôm đó”, “Mọi việc diễn ra hoàn hảo. Điều đó thật tuyệt”, “Cô ấy đã trải qua quá nhiều. Không thể tưởng tượng được cảm giác khỏe mạnh một ngày và gần như bị liệt vào ngày hôm sau. Hãy để cô ấy yên”, “Đôi khi chúng ta chỉ cần chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có vào thời điểm đó. Tôi đã xem và cô ấy thật tuyệt vời và tôi đã rơi nước mắt. Cô ấy hoàn toàn nắm bắt được tinh thần của Paris. Tôi không quan tâm đến việc thu âm trước hay không”…