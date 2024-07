Ban tổ chức Olympic Paris xin lỗi giữa làn sóng tẩy chay

TPO - Ban tổ chức Olympic Paris xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi màn biểu diễn của nhóm drag queen. Giám đốc nghệ thuật khẳng định họ không cố ý báng bổ, chế giễu tôn giáo.

Theo CBC News, ban tổ chức Olympic Paris xin lỗi đến bất kỳ ai cảm thấy nhóm drag queen làm gợi nhớ, chế nhạo Bữa tiệc Ly của danh họa Leonardo da Vinci. Màn trình diễn của nhóm vũ công gây ra làn sóng phẫn nộ vì "báng bổ Thiên chúa giáo".

"Chúng tôi không bao giờ có ý định thể hiện sự thiếu tôn trọng với bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Ngược lại, chúng tôi đang cố tạo ra sự khoan dung của cộng đồng. Nhìn vào kết quả những cuộc thăm dò, tôi nghĩ mình đã đạt được. Nếu mọi người thấy bị xúc phạm, chúng tôi thật sự xin lỗi", Anne Descamps, người phát ngôn của Olympic Paris, chia sẻ.

Ngoài lời xin lỗi đến cộng đồng Thiên chúa giáo, ông Thomas Jolly, Giám đốc nghệ thuật của buổi lễ, cho rằng bữa tiệc không nhằm gây sốc hay chế giễu Thiên chúa giáo, càng không liên quan đến bức tranh Bữa tiệc Ly.

Thomas cho biết người đàn ông nhuộm xanh cơ thể là diễn viên Philippe Katerine. Ông mô tả Dionysus, vị thần làm rượu của Hy Lạp. Hình ảnh vị thần "khiến chúng ta nhận thức được bạo lực giữa người với người".

"Bữa tiệc Ly không phải nguồn cảm hứng của chúng tôi. Ý tưởng của chúng tôi là tổ chức lễ kỷ niệm liên quan đến các vị thần trên đỉnh Olympus. Chúng tôi không bao giờ có ý tưởng chế giễu, hạ thấp bất kỳ tôn giáo, cá nhân hay tổ chức nào", Thomas Jolly nói trên kênh BFMTV của Pháp.

Chia sẻ với AP, Jolly nói rằng ban tổ chức Olympic muốn gửi thông điệp về tình yêu, hòa nhập, không muốn chế giễu, gây sốc hay phá hoại sự kiện.

Trước đó, Thế vận hội Paris khai mạc ngày 26/7 bị chỉ trích nặng nề vì màn biểu diễn của nhóm drag queen bị cho là báng bổ, xúc phạm người theo đạo Thiên chúa.

Theo USA Today, nhiều tổ chức Công giáo khắp thế giới lên án khoảnh khắc này. Hội đồng Giám mục Pháp, đại diện giám mục Công giáo của đất nước, tuyên bố đây là sự chế giễu Kito giáo, khiến người theo đạo bị tổn thương bởi sự vô lý và khiêu khích.

Robert Barron, Giám mục nổi tiếng ở Minnesota, cho biết họ chế giễu khoảnh khắc quan trọng Kito giáo. Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, cho rằng điều này gây sốc và xúc phạm người theo đạo Thiên chúa.

Công ty công nghệ C Spire rút quảng cáo khỏi Olympic Paris vì cảm thấy đạo Thiên chúa bị xúc phạm. "C Spire vẫn ủng hộ vận động viên, những người nỗ lực hết mình trở thành một phần của Thế vận hội. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận hình ảnh Bữa tiệc Ly bị xúc phạm. Đó là lý do chúng tôi rút quảng cáo", Suzy Hays, CEO của C Spire, nói với NY Post.