Màn trình diễn của nữ ca sĩ tỷ phú quá gợi dục

TPO - Hơn một trăm khiếu nại được gửi cho cơ quan có thẩm quyền sau khi xem màn biểu diễn của Rihanna tại Super Bowl. Mọi người chê lời bài hát và nội dung quá gợi dục, một số khán giả còn so sánh nó với phim khiêu dâm.

TMZ thu thập được 103 khiếu nại gửi tới Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) – cơ quan của Chính phủ Mỹ quản lý về những vấn đề truyền thông – liên quan đến màn trình diễn giữa hiệp tại Super Bowl 2023 của Rihanna vào ngày 12/2. Trong đó, khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng lần tái xuất của nữ ca sĩ tỷ phú sau nhiều năm rời xa sân khấu phản cảm, không phù hợp với số đông về cả vũ đạo lẫn lời bài hát. Thậm chí một số người còn so sánh nó với phim khiêu dâm.

“Chương trình giữa hiệp năm nay thật khiếm nhã. Tôi phải tắt TV vì nội dung khiêu dâm”, một người xem ở Utah viết.

“Tôi không quan tâm người ta tôn thờ điều gì nhưng trẻ em không nên xem nội dung khiêu dâm. Dù đã trưởng thành, tôi cũng không muốn xem nó. Sự lịch sự đã biến đi đâu mất rồi? Còn về sự tôn trọng người khác và bản thân thì sao?”, bình luận khác đến từ California.

Hầu hết sự tức giận đều nhắm vào các vũ công phụ họa. Khán giả chỉ trích họ vì “nhảy khiêu dâm công khai”, gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Dù đang mang thai và không nhảy nhiều, Rihanna cũng không thoát được bị chỉ trích vì liên tục có các động tác “động chạm” vùng nhạy cảm.

“Rõ ràng tôi là người duy nhất trên Twitter nghĩ rằng tiết mục biểu diễn giữa hiệp của Rihanna thật tồi tệ. Tại sao cô ấy lại chạm vào đũng quần trong một chương trình dành cho cả trẻ em? Tại sao các vũ công của cô ấy lại mặc trang phục như đồ bảo hộ chống COVID-19 để thực hiện những vũ đạo thô thiển đó?”, người khác chế giễu.

Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl được xem là sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ. Được mời biểu diễn giữa hiệp cũng trở thành vinh dự lớn đối với nghệ sĩ để khẳng định danh tiếng và vị thế trong ngành âm nhạc xứ cờ hoa. Những ca sĩ được mời đến Super Bowl đều là tên tuổi hàng đầu thế giới như Michael Jackson, Whitney Houston, The Rolling Stones, Katy Perry hay Lady Gaga...

Tiết mục của Rihanna tại Super Bowl đánh dấu sự trở lại của cô với âm nhạc sau nhiều năm tập trung vào kinh doanh. Cô biểu diễn loạt bản hit B***h Better Have My Money, Work, Diamonds, Only Girl (In the World), We Found Love... Cũng nhân dịp này, cô công khai tin mang thai em bé thứ hai sau chưa đầy một năm sinh con trai đầu lòng.

Người đẹp sinh năm 1988 không phải ngôi sao duy nhất từng bị khiếu nại sau khi trình diễn tại Super Bowl. So với các tiền bối, những chỉ trích nhắm vào cô không hề đáng kể.

Năm 2020, FCC nhận được 1.300 lời phàn nàn vì Jennifer Lopez và Shakira thực hiện những động tác vũ đạo quá “bốc lửa” so với chương trình có nhiều trẻ em xem.

Trở lại năm 2004, 540.000 khiếu nại bày tỏ sự không hài lòng vì chứng kiến Justin Timberlake kéo áo làm lộ ngực Janet Jackson trên sân khấu Super Bowl.