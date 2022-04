Tình trường của bà bầu tỷ phú Rihanna trước khi đến với bạn trai hiện tại

TPO - Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới Rihanna đang mang bầu đứa con đầu lòng với nam ca sĩ A$ap Rocky sau hai năm hẹn hò. Trước khi quyết định “chọn mặt gửi vàng” bạn trai rapper hiện tại, giọng ca Diamond đã từng gắn bó với nhiều người nổi tiếng.

1. Hassan Jameel

Rihanna và doanh nhân người Ả Rập Saudi Hassan Jameel bắt đầu hẹn hò từ năm 2017. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue vào năm 2019, Rihanna chia sẻ: "Tôi đang hẹn hò. Thực ra tôi đã ở trong một mối quan hệ nghiêm túc được một thời gian rồi, mọi thứ tiến triển rất tốt và tôi thấy vô cùng hạnh phúc”.

Tuy nhiên, cặp đôi đã quyết định “đường ai nấy đi” vào tháng 1 năm 2020 do có quá nhiều điểm khác biệt trong cuộc sống mà cả hai không tìm được tiếng nói chung.

2. Drake

Rihanna và nam rapper đình đám người Canada có quan hệ tình bạn- tình yêu phức tạp từ năm 2009 đến năm 2017.

Hai người có cuộc hẹn đầu tiên khi Rihanna chia tay bạn trai cũ- nam ca sĩ Chris Brown vào năm 2009. Mãi đến năm 2014, cánh paparazzi ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ tay trong tay với Drake tại London. Hai năm sau, cả hai có màn kết hợp táo bạo trong MV “Work”, cùng những hành động tình tứ khi biểu diễn trên sân khấu đã làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Vào thời điểm đó, Drake và Rihanna là cặp đôi nghi vấn hot nhất làng giải trí và được các fan mong chờ công khai tình cảm.

Tình sử giữa hai người kết thúc khi nữ tý phú lên tiếng xác nhận với tap chí Vogue: "Hiện tại chúng tôi không còn là bạn, và giữa chúng tôi cũng không có thù hằn, đơn giản là vậy”.

3. Travis Scott

Bạn trai của IT girl số một Hollywood Kylie Jenner đã từng có quãng thời gian mặn nồng bên bà chủ thương hiệu Fenty khi cả hai sánh đôi tại New York Fashion Week vào năm 2015. Theo nguồn tin của E! Online: "Travis và Rihanna đang chính thức hẹn hò. Hai người họ rất nghiêm túc. Travis thực sự rất thích Rihanna”.

Mặc dù vậy, cặp trai tài gái sắc cũng chia tay một khoảng thời gian sau đó.

4. Matt Kemp

Rihanna và cầu thủ bóng rổ Matt Kemp xác nhận hẹn hò từ tháng 1/2010 sau một năm cô nàng chia tay Chris Brown.

Sau một năm gắn bó, Matt đã nói lời chia tay do lịch trình làm việc dày đặc của Rihanna.

Tờ US Weekly cho hay: ”Matt không thể bắt kịp với lịch lưu diễn của Rihanna. Anh ấy quá mệt mỏi với việc đi theo hộ tống nữ ca sĩ đi biểu diễn khắp nới trên thế giới và mong muốn một mối quan hệ bình thường hơn”.

5. Chris Brown

Rihanna và Chris Brown hẹn hò từ năm 2007 đến năm 2009. Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi trẻ quyền lực nhất trong làng nhạc tại thời điểm đó.

Đôi trẻ tan vỡ khi Rihanna lên tiếng cáo buộc Chris đã bạo hành cô. Sự việc đã gây chấn động toàn showbiz khi những hình ảnh khuôn mặt nữ ca sĩ bầm tím và rướm máu tràn lan trên các mặt báo và mạng xã hội.

Sau khi chia tay, cặp đôi tái hợp vào năm 2013 trong một khoảng thời gian ngăn nhưng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp.

Nam ca sĩ “lắm tài nhiều tật” luôn khẳng định tình cảm của mình với Rihanna trong suốt nhiều năm qua dù hai người không còn chung đôi và Chris đã chia sẽ tất cả về sự đổ vỡ của mình với Rihanna trong bộ phim tài liệu “Chris Brown : Welcome to My Life” vào năm 2017.

Thùy Linh