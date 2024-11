Lý Tử Thất xuất hiện sau bức ảnh gây sốc

TPO - Tham gia sự kiện về văn hóa, Lý Tử Thất tạo thiện cảm với trang phục lịch sự. Gương mặt của cô trở lại bình thường sau quãng thời gian dài phải điều trị dị ứng do nhiễm độc từ việc làm tranh sơn mài.

HK01 đưa tin Lý Tử Thất lần đầu dự sự kiện sau khi công bố quay trở lại với công việc sáng tạo nội dung mạng xã hội. Cô lựa chọn trang phục đen, đeo kính thu hút sự chú ý trong chuyến công tác đến thành phố Thuỵ An (Chiết Giang, Trung Quốc).

Năm 2018, cô đến Thụy An theo học nghề in dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân Vương Pháp Vạn, người thừa kế xưởng in chữ bằng gỗ Dongyuan. Trong ba tháng cô sống tại đây để học nghề.

Bỏ công sức với nghề truyền thống, cô được mời làm Đại sứ toàn cầu đầu tiên của Viện Nghiên cứu Văn hóa in vẽ thành phố năm 2023.

Quay trở lại sự kiện năm nay, Lý Tử Thất trở về địa phương, có những cuộc trao đổi chuyên sâu với những nghệ nhân và các học giả văn hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó khám phá kỹ thuật cổ xưa để phổ biến với mọi người.

Trước đó, Lý Tử Thất tiết lộ mất một năm điều trị da mặt vì bị dị ứng nặng khi làm tranh sơn mài. Bức ảnh cô đăng tải với khuôn mặt bong tróc, nổi mụn nước, sưng đỏ từng khiến nhiều khán giả sốc.

Từ một người nổi tiếng trên Internet, Lý Tử Thất trở thành một hiện tượng văn hóa tại Trung Quốc. Những video trồng cà chua củ cải, tự tay làm bàn ghế bằng tre, làm bếp lò… trở thành cơn sốt tại nhiều quốc gia. Nội dung video ngắn của cô mang cảm xúc bình dị, ấm áp, khác xa với những gì xô bồ, nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới nhận xét về cô: "Cuộc sống đồng quê thơ mộng của Lý Tử Thất và nền văn hóa truyền thống Trung Quốc sâu sắc trong các video của cô đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới... Văn hóa Trung Quốc mà cô truyền tải đang tiến xa hơn".

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV nhận xét Lý Tử Thất "không ca ngợi Trung Quốc một lời nào, nhưng cô ấy đã kể rất hay về văn hóa Trung Quốc và những câu chuyện đậm chất Trung Quốc".

Theo thống kê từ Big Number of Numbers, số lượng người theo dõi Lý Tử Thất tăng lên hàng trăm nghìn tài khoản mỗi ngày trong tuần qua. Từ ngày tái xuất là 12/11-19/11, lượng người hâm mộ tăng gần 12 triệu người và xấp xỉ 25 triệu lượt thích, nâng tổng số người theo dõi lên chạm con số 59 triệu.

Hà Trang