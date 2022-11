Lý do Vua Charles nổi giận

TPO - Trong quyển sách "The King: The Life of Charles III", tác giả tiết lộ Vua Charles và Thân vương xứ Wales Willam rất tức giận khi những bức ảnh hở của Kate Middleton bị lan truyền trên mặt báo. Cung điện đưa ra phản ứng đanh thép khiến những người có liên quan phải bồi thường.

Theo Mirror, trong quyển sách mới nhất, Vua Charles và Thân vương xứ Wales William bùng nổ sự giận dữ với những lời trách cứ của truyền thông Mỹ về bức ảnh ngực trần của Kate Middleton từ năm 2012. Trở lại năm 2012, Kate Middleton mặc hở trong kỳ nghỉ với William ở Provence, Pháp. Những khoảnh khắc riêng tư của công nương bị paparazzi chụp lại và đăng trên tạp chí Closer. Điều đó đã khiến Hoàng gia Anh phẫn nộ. Thời điểm đó, Tổng thống thứ 45 của Mỹ lao vào cuộc tranh cãi và cho rằng Kate Middleton phải chịu trách nhiệm: "Kate Middleton rõ ràng tuyệt vời. Nhưng cô ấy không nên khỏa thân tắm nắng. Cô ấy chỉ có thể tự trách mình". Trong cuốn sách The King: The Life of Charles III, nhà viết sử Christopher Andersen tuyên bố những dòng tweet gây ra làn sóng phẫn nộ của hoàng gia. Vua Charles và con trai William cho rằng nó tạo ra làn sóng những lời tục tĩu nhắm vào hoàng gia. Vua Charles cũng cho rằng ông Trump rời xa thực tế. Vị thế của tỷ phú thời điểm đó giảm trầm trọng sau khi bình luận khiếm nhã về Công nương Kate Middleton. Không dừng lại ở việc bình luận khiếm nhã, cựu lãnh đạo nước Mỹ còn chia sẻ với Fox and Friends: "Bạn có thể tưởng tượng lý do Kate khỏa thân hay không? Thật khủng khiếp khi cô ấy làm vậy. Tại sao lại có thể làm điều này?". Sau những bình luận tiêu cực, Cung điện St James's đưa ra tuyên bố việc xuất bản những bức ảnh này trên tạp chí là điều không thể chấp nhận. "Vụ việc gợi đến sự quá đà của paparazzi đối với cố Công nương Diana. Điều này càng khiến William và vợ khó chịu hơn", cung điện ra tuyên bố. Năm 2017, Kate Middleton và William được bồi thường 91.000 bảng Anh. Riêng hai giám đốc điều hành người Pháp của tạp chí Closer bị phạt 40.000 bảng Anh/người. Ngoài ra, hai paparazzi chụp ảnh công nương phải trả 44.000 bảng Anh tiền xúc phạm danh dự. Selena Gomez bị chỉ trích vô ơn Nhà văn Pháp Marc Levy đến TP.HCM Johnny Depp không muốn trả 2 triệu USD cho Amber Heard Huy Lê