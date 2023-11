Lý do Khải Hoàn Land rút hồ sơ chào bán 180 triệu cổ phiếu

TPO - Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land dự định phát hành riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá này đang cao hơn 64% so với thị giá KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

CII chuyển trái phiếu thành cổ phiếu

Tuần qua, chỉ số VN-Index tăng 24,9 điểm, lên mức 1.101,68 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 87.853 tỷ đồng, tăng hơn 29% về giá trị so với tuần trước, khối lượng giao dịch cũng tăng gần 26%. Tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 8,9 điểm, lên mức 226,65 điểm. Thanh khoản trên HNX cũng cải thiện tích cực khi tăng 17,6% với hơn 10.255 tỷ đồng được giao dịch.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng gần 34 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 1.217 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 12,5 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 245 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 957.230 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 39 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 6 - 11/11, trên toàn thị trường, khối ngoại đã chuyển qua bán ròng hơn 20 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 933 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa thông qua việc chuyển đổi 343.453 trái phiếu CII42013 được phát hành vào ngày 2/11/2020 thành 34.345.300 cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của trái chủ. Ước tính, giá trị cổ phiếu mới chuyển đổi từ trái phiếu trị giá 582 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, số lượng trái phiếu mã CII42013 đã giảm từ 372.323 về 28.870 trái phiếu.

CII giao cho tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký bổ sung trên HoSE cho toàn bộ cổ phiếu được phát hành thêm.

Quý III, CII ghi nhận doanh thu 732 tỷ đồng (giảm 66,5% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận 96 tỷ đồng (tăng 86,2% so với cùng kỳ). Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, CII đạt doanh thu 2.323 tỷ đồng (giảm 40,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214 tỷ đồng (giảm 75% so với cùng kỳ năm trước).

Rút hồ sơ bán 180 triệu cổ phiếu KHG

Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) bất ngờ thông báo rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với lý do để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.

Vào ngày 5/10, Khải Hoàn Land thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán dự kiến thoả mãn điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán chi tiết. Thời gian dự kiến thực hiện là từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

Theo kế hoạch ban đầu, với số tiền thu được, KHG dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu (tăng vốn nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng Vũng Tàu); góp 450 tỷ đồng vào Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long), còn lại 100 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Về kế hoạch huy động vốn, vào ngày 28/9, Khải Hoàn Land cũng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Khải Hoàn Land cho biết sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đến ngày 22/6/2024; điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22/6 đến 22/6/2024. Trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành vào ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6 (kế hoạch ban đầu), mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Khải Hoàn Land cũng thông qua việc điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi trái phiếu mã KHGH2123001 thành định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 5/4 đến ngày 5/4/2024; kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024. Lãi suất cho kỳ từ 5/4 đến ngày 5/4/2024 là 13,5%/năm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Sông Đà 2 (mã chứng khoán: SD2). Trong đó, SD2 bị phạt 77,5 triệu đồng do không công bố giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (hợp nhất), các quyết định miễn nhiệm nhân sự, thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022…