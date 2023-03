Lý do Jungkook (BTS) xóa tài khoản Instagram 52 triệu người theo dõi

TPO - Jungkook phủ nhận việc bị hack tài khoản cá nhân. Instagram của ca sĩ nổi tiếng nhất nhì BTS được định giá 34 triệu USD.

Ngày 28/2, người hâm mộ không thể truy cập vào tài khoản Instagram của Jungkook (BTS). Toàn bộ hình ảnh trên tài khoản jungkook.97 biến mất. Ngay sau đó, nam ca sĩ thông báo trên ứng dụng Weverse rằng anh ngưng sử dụng Instagram và phủ nhận việc bị hack.

“Tôi không dùng để làm gì nữa nên xóa thôi. Mọi người đừng lo lắng. Tôi cũng đã xóa ứng dụng và không nghĩ sẽ dùng lại trong tương lai. Tôi thông báo trước với mọi người”, Jungkook nói về nguyên nhân xóa tài khoản.

Từ hồi tham gia biểu diễn bài hát chủ đề tại lễ khai mạc World Cup 2022 Qatar, Jungkook không đăng tải hay có bất cứ hoạt động nào trên mạng xã hội này. Chủ hit Still with you từng chia sẻ anh không có nhiều hứng thú với việc dùng mạng xã hội.

Thời gian trước đó khi cả nhóm BTS dùng chung Twitter, ca sĩ sinh năm 1997 từng có thời gian ngưng hoạt động mạng xã hội suốt nhiều tháng.

Tài khoản Instagram của Jungkook có hơn 52 triệu người theo dõi trước khi hoàn toàn biến mất, vào top những sao có lượng theo dõi lớn nhất Hàn Quốc.

Best Nine - trang phân tích mạng xã hội đánh giá giá trị tài khoản Instagram của một người nổi tiếng có 2 triệu người theo dõi vào năm 2020 là 1,7 tỷ won (1,2 triệu USD). Dựa trên đánh giá này, ước tính giá trị tài khoản Instagram của Jungkook vào khoảng 45 tỷ won (khoảng 34 triệu USD).

Năm 2019, mặc dù không có tài khoản Instagram cá nhân, Jungkook vẫn chiến thắng giải thưởng “Nhân vật Instagram toàn cầu” tại Lễ trao giải MTV Millennial Awards, vượt qua nhiều đối thủ khác như Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, Miley Cyrus...

Năm 2021, BTS thông báo lập tài khoản cá nhân cho từng thành viên trên Instagram. Tài khoản của Jungkook đạt 10 triệu người theo dõi sau 4 giờ 40 phút, 20 triệu sau 2 ngày, 30 triệu sau 41 ngày, 40 triệu sau 5 tháng 18 ngày.

Sau khi thông báo về việc rút khỏi Instagram, tên của nam thần tượng đứng top xu hướng tìm kiếm trên toàn cầu.