Lý do cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu nguy cơ chậm tiến độ

TPO - Sau hơn 2 tháng khởi công, công tác thi công Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được đánh giá rất chậm, khó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2023 như kế hoạch.

Theo thông tin từ Bộ GT-VT, Dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công từ tháng 6/2023 và được chia làm 3 dự án thành phần (dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; thành phần 2 do Bộ GT-VT làm chủ đầu tư và thành phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư).

Theo kế hoạch dự án sẽ được giải phóng mặt bằng trong năm 2023, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và khai thác đồng bộ vào năm 2026. Tuy nhiên, đến nay công tác thi công còn chậm.

Cụ thể, hiện nay mới chỉ có dự án thành phần 3 đang triển khai các hạng mục công trình với lũy kế sản lượng đạt 1,6% khối lượng công trình; dự án thành phần 1 chưa triển khai do chưa có mặt bằng; dự án thành phần 2 đang thực hiện công tác chuẩn bị và bước đầu triển khai các công tác dọn dẹp mặt bằng...

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân vốn của dự án thành phần 1 và 2 còn thấp do chưa triển khai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; riêng dự án thành phần 3 tỷ lệ giải ngân vốn đạt 97% đáp ứng được yêu cầu.

Về nguồn vật liệu xây dựng, theo hồ sơ khảo sát mặc dù các mỏ đất tại dự án đi qua (mỏ đang khai thác và mỏ quy hoạch) đáp ứng đủ nhu cầu về vật liệu đắp nền đường cho các dự án, nhưng do khu vực còn có các dự án lớn khác (sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường Vành đai 3 TP HCM) đều đồng loạt triển khai, nên ở giai đoạn này nguồn đất đắp cho các dự án thành phần chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.