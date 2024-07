Lý do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam dồn tâm sức duy trì 'Hành trình lột xác'

“Hành trình lột xác” của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đã đem đến nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, giúp nhiều người thay đổi cuộc đời, có một tương lai tốt đẹp hơn.

Ra mắt từ năm 2016, trải qua 6 mùa phát sóng, cho đến nay "Hành trình lột xác" là một trong những chương trình gây được tiếng vang trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam với độ khó chuyên môn được đánh giá cao. Đã có hơn 60 thí sinh tham gia chương trình được thực hiện phẫu thuật ngoại hình, tạo nên những cuộc lột xác ngoạn mục gây chấn động dư luận và truyền thông.

Chương trình thực tế chan chứa “tình người”

TS.BS Richard Huy (Trưởng ekip chương trình Hành trình Lột xác, Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam) chia sẻ rằng ông đặt nhiều tâm huyết và công sức vào "Hành trình Lột xác” vì đây là chương trình đầy tính nhân văn.

Các thí sinh tham gia chương trình sẽ có cơ hội được làm phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn miễn phí. Để từ đó, họ trở nên xinh đẹp, tự tin hơn, sẵn sàng bước vào cuộc sống mới đầy ý nghĩa.

Đặc biệt, "Hành trình lột xác" cũng cho khán giả được hiểu rõ hơn về những giây phút "căng não" của đội ngũ, y bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam. Để có được những ca "lột xác" ngoạn mục, đội ngũ bác sĩ của chương trình đã phải mất hàng trăm giờ hội chẩn và phẫu thuật. Sự tận tâm và hết lòng của các bác sĩ trong chương trình càng cho thấy sự đáng quý của hai chữ “y đức”.

“Tái sinh” những mảnh đời kém may mắn

Mỗi mùa trôi qua, “Hành trình lột xác” lại giúp “tái sinh” nhiều mảnh đời bất hạnh, để họ có thể tự tin “vẽ” lại cuộc đời mới.

Phan Thị May, cô gái đến từ Nam Định từng khiến cõi mạng chấn động vì "màn lột xác" ngoạn mục. Trước phẫu thuật, May sở hữu gương mặt hốc hác, hàm hô, gò má cao, làn da đen sạm. Sau 2 đợt phẫu thuật thẩm mỹ với tổng 6 dịch vụ: hạ gò má, chỉnh hàm hô, trượt cằm, bấm mí, nâng mũi và cấy mỡ nanofat, Phan Thị May trở thành cô gái xinh đẹp,. được ví như nhiều sao nữ Hàn Quốc.

Hay trường hợp của mẹ đơn thân "một mắt" Phạm Thị Diệu Thuý, chị có u xơ thần kinh đã xâm lấn vào đầu. Bác sĩ đánh giá đây là một ca khó bởi trên khuôn mặt có nhiều mạch máu và thần kinh, việc loại bỏ khối u không hề dễ. Trải qua 3 cuộc đại phẫu, ngoại hình của chị đã được cải thiện rất nhiều. Nhờ tạm biệt khối u xơ khổng lồ trên mặt, chị thấy cơ thể khỏe khoắn, sinh hoạt dễ dàng và hạnh phúc vì từ giờ có thể đi học nghề may, kiếm một công việc ổn định.

Hơn 10.000 hồ sơ tham dự mỗi năm cho thấy sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người cho "Hành trình lột xác". Trải qua hơn 6 mùa, hơn 60 thí sinh gặp những bất hạnh về ngoại hình giờ đã tìm thấy ánh sáng từ hố sâu tăm tối và viết tiếp ước mơ còn dang dở.

Ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Thái Bảo Trâm, dancer Trần Minh Hoàng, người mẫu chuyển giới Trần Ngọc Sang,… những người đã may mắn được "lột xác" thành công nhờ đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam giờ đây đã có sự nghiệp phát triển rực rỡ.

"Hành trình lột xác" - Chương trình mang tính chuyên môn cao nhất

Hiếm có chương trình thực tế làm đẹp nào lại có tính chuyên môn cao và đòi hỏi sự chuẩn xác tỉ mỉ đến như vậy. Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam cũng huy động tất cả các loại máy móc thế hệ mới và hiện đại, phục vụ tốt nhất cho các ca phẫu thuật như: Khí cụ RED, Vectra 3D, AI-Face Design…

Ngoài ra, "Hành trình lột xác" với sự dẫn dắt của "vị thuyền trường" - TS.BS Richard Huy, còn quy tụ đông đảo y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, đội ngũ dày dặn kinh nghiệm luôn đảm bảo cho các ca phẫu thuật được thực hiện thành công và hồi phục nhanh chóng nhất.

Còn nhớ với trường hợp của cô gái Hoàng Thị Sang sinh ra đã sở hữu khuôn mặt khiếm khuyết nghiêm trọng. Đội ngũ y bác sĩ của chương trình đã sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất như chụp mô phỏng 3D Crisalix, CT scanner... để có kết quả hoàn hảo nhất. Sau 10 tiếng đồng hồ căng thẳng và tập trung cao đô, Hoàng Thị Sang đã sở hữu diện mạo xinh đẹp mà bản thân vẫn luôn ao ước. Đây cũng là một trong những ca phẫu thuật mất nhiều thời gian nhất trong chương trình.

Có thể nói rằng, cần lắm những chương trình nhân văn, thiết thực, chuyên môn cao như “Hành trình lột xác” để nhiều mảnh đời khó khăn có thể thực hiện hóa ước mơ trở nên xinh đẹp, tự tin và bước vào cuộc sống mới.