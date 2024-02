Lý do Bà Rịa - Vũng Tàu dừng chợ quê An Nhứt

TPO - Khu ẩm thực chợ quê An Nhứt ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã góp phần tạo sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại dịch vụ cho phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn, nhưng đã có các vấn đề cần giải quyết khi hoạt động thực tế.

Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khu ẩm thực chợ quê An Nhứt ở xã An Nhứt kể từ ngày 1/3 vì chưa đảm bảo an toàn.

Theo UBND huyện Long Điền, dù khu ẩm thực đã góp phần tạo sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại dịch vụ cho phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn, nhưng đã có các vấn đề cần giải quyết khi hoạt động thực tế.

Cụ thể, khu ẩm thực chợ quê An Nhứt chưa có các giải pháp cụ thể về bãi đậu xe, dẫn đến nhiều ô tô đậu ép sát vào lề đường quốc lộ 55, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đồng thời, khu ẩm thực không có vật che chắn với kênh thủy lợi để đảm bảo an toàn cho người dân, thực khách và nhất là trẻ em. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho khu vực và kênh mương thủy lợi chưa cụ thể.

Vì vậy, UBND huyện Long Điền yêu cầu tạm dừng hoạt động khu ẩm thực chợ quê An Nhứt, giao UBND xã An Nhứt phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết giải quyết các vấn đề trên. Trường hợp không giải quyết được, thì tổ chức khảo sát chọn vị trí khác phù hợp.

Đồng thời, tổ chức họp và giải thích với các hộ dân buôn bán để người dân đồng hành cùng chính quyền địa phương, có phương án tốt nhất vừa tạo sinh kế cho người dân vừa đảm bảo an toàn xã hội.

Khu ẩm thực chợ quê An Nhứt hoạt động phiên đầu tiên vào tháng 1/2024 với 22 hộ dân tham gia, bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Họ là hộ nghèo, công nhân vừa bị mất việc làm. Người trông giữ xe miễn phí cũng là hộ vừa thoát nghèo.

Ban đầu, chợ này là lời giải bài toán giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho những hộ dân vừa thoát nghèo, công nhân là người địa phương bị mất việc làm ngay những ngày đầu năm 2024. Sau đó, khu ẩm thực chợ quê An Nhứt thu hút hàng chục hộ dân tới buôn bán, tạo thích thú cho du khách. Chợ quê ngày một đông, hoạt động quy củ hơn. Người dân buôn bán có thêm thu nhập bảo đảm cuộc sống.

Chợ quê hoạt động từ 16 - 20h vào các ngày trong tuần. Mỗi buổi chợ thu hút khoảng 600 thực khách đến thưởng thức. Thời điểm Tết nguyên đán 2024 lên tới 1.000 lượt/khách/ngày.