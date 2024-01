Lý do đình chỉ vụ án đối với nguyên Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu?

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục.

Ngày 5/1, Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, trú tại huyện Long Điền, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đồng thời, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú", và hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hải.

Theo đó, Quyết định của Viện Kiểm sát nêu rõ, hậu quả do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục. Vụ án đến giai đoạn điều tra, truy tố nhưng do chuyển biến tình hình và người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, ông Hải đã nộp số tiền hơn 983 triệu đồng để đảm bảo trách nhiệm giải quyết dân sự.

Trước đó, ngày 14/11/2023, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, năm 2014, ông Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ và đã ký các quyết định giao đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng. Các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện việc giao đất trái quy định và yêu cầu khắc phục hậu quả bằng việc thu hồi đất đã giao.