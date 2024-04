Lưu ý quan trọng tránh bị lỡ chuyến bay dịp 30/4-1/5

TPO - Để đảm bảo thời gian không chậm, nhỡ chuyến bay, hành khách chủ động đến sân bay trước 2 giờ với chuyến bay nội địa, 3 giờ với chuyến bay quốc tế.

Với nhu cầu có thể cao hơn dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều khả năng nhà ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, Nội Bài - Hà Nội sẽ có thời điểm bị ùn tắc cục bộ, hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn bình thường.

Do đó, hành khách được khuyến cáo cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất, tuân thủ tốt các quy định về an toàn, an ninh hàng không; chủ động đến sân bay trước 2 giờ với chuyến bay nội địa, 3 giờ với chuyến bay quốc tế; hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga.

Hành khách phải kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng. Đối với trẻ em, bắt buộc phải cung cấp giấy khai sinh (bản gốc hoặc sao y công chứng), giấy chứng sinh đối với trẻ sơ sinh hoặc các loại giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật.

Hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 VNeID trên điện thoại để làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa, thay vì sử dụng giấy tờ thông thường như căn cước công dân. Đối với chuyến bay quốc tế, hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng.

Khách phải tuân thủ các quy định về hành lý, các vật phẩm nguy hiểm cấm/hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay. Làm xong thủ tục check-in cần khẩn trương di chuyển vào phía trong để hoàn thành các thủ tục tiếp theo, đặc biệt là khách đi đoàn lớn, tránh chờ đợi nhau gây trễ chuyến.

Trước khi rời khỏi sân bay, hành khách lưu ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân để tránh bỏ quên, thất lạc, cầm nhầm.

Đối với sân bay Nội Bài, đại diện sân bay cho biết khuyến khích người dùng các phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách Nội Bài. Hành khách nối chuyến cần di chuyển giữa 2 nhà ga. Sân bay Nội Bài bố trí xe nối chuyến miễn phí, hoạt động với tần suất 15 phút/1 chuyến vào khung giờ ban ngày, 30 phút/1 chuyến vào khung giờ ban đêm, vị trí đón khách tại cánh A, tầng 1 - nhà ga hành khách T1, và cột số 11-12 nhà ga hành khách T2.