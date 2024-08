TPO - Lưu Diệc Phi bị chê cười vì ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp khác với hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Ngày 9/8, Sohu đưa tin Lưu Diệc Phi có buổi livestream quảng bá cho sản phẩm mà cô đang làm người đại diện. Nữ diễn viên mặc vest đen sang trọng, kết hợp với quần ngắn khoe đôi chân dài. Hình ảnh của Lưu Diệc Phi được khen ngợi hết lời là trẻ trung, thanh lịch, không hổ danh "thần tiên tỷ tỷ".

Tuy nhiên, khi nhìn những hình ảnh thực tế được chụp từ buổi phát sóng trực tiếp, có thể thấy Lưu Diệc Phi không đẹp như những gì người hâm mộ tung hô. Nữ diễn viên lộ phần cằm nọng, khác hình ảnh thon gọn đã được cắt gọt kỹ lưỡng.

Ngoài ra, làn da nữ diễn viên không căng bóng mà đã có dấu vết lão hóa. Hình ảnh thực cho thấy thần tiên tỷ tỷ cũng không chống lại được thời gian. Lưu Diệc Phi đã bước sang ngưỡng tuổi U40.

Điều đáng khen là nữ diễn viên không vì tuổi tác ngày một nhiều mà can thiệp thẩm mỹ. Do đó, có thể hình ảnh thực tế của Lưu Diệc Phi không lung linh, trẻ trung nhưng lại tự nhiên, không có dấu vết nhân tạo. Đây là ưu điểm của Lưu Diệc Phi bởi những ngôi sao đã can thiệp thẩm mỹ dễ dẫn đến việc gương mặt đơ cứng, đẹp nhất thời nhưng ảnh hưởng tới diễn xuất sau này bởi gương mặt không thể biểu lộ được những cảm xúc phức tạp.

Ngày 8/8, khi tham gia tiệc mừng công của đoàn phim Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi cũng bị phát hiện ra việc chỉnh sửa hình ảnh quá lố để có vòng eo thon gọn. Nhưng việc áp dụng các app làm đẹp lại vô tình khiến gương mặt tự nhiên của cô trở nên lạ lẫm khó nhận ra.

Theo QQ, việc Lưu Diệc Phi nhờ cậy công cụ chỉnh sửa ảnh đã gây ra không ít tranh cãi trong những lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện công khai trước đây. Người hâm mộ của nữ diễn viên một mặt khen Lưu Diệc Phi đẹp tự nhiên, khỏe mạnh không cần chạy theo mốt mình hạc xương mai mà các tiểu hoa đán khác ưa chuộng, thậm chí chê bai các ngôi sao khác. Thế nhưng, họ nhiều lần chỉnh sửa ảnh của Lưu Diệc Phi gầy hơn thực tế.