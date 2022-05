Lương Thu Trang e ấp bên Thanh Sơn, cách xưng hô gây chú ý

TPO - Lương Thu Trang và Thanh Sơn được dự đoán sẽ nên đôi trong phim mới "Đấu Trí" lên sóng VTV vào tháng 7/2022.

Lương Thu Trang và Thanh Sơn “nhá hàng” cho bộ phim mới sắp lên sóng VTV vào tháng 7 tới đây mang tên Đấu Trí. Được biết, cả hai sẽ trở thành cặp đôi chị - em tiếp theo của vũ trụ VFC.

Trên trang cá nhân, Lương Thu Trang chia sẻ hình ảnh e ấp bên Thanh Sơn. Cô viết: “Đang làm chị sang làm em có ngượng không?”. Ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1990, hơn bạn diễn 1 tuổi.

Ở phim mới, Thanh Sơn sẽ vào vai Đại úy Vũ, trong khi đó nhân vật của Lương Thu Trang vẫn còn là một ẩn số. Diễn viên Hướng dương ngược nắng vẫn chưa hề tiết lộ về sự xuất hiện của mình trong Đấu Trí.

Đấu Trí là tác phẩm về đề tài công an sau Phố trong làng, Mặt nạ gương của VFC do NSƯT Nguyễn Danh Dũng và Bùi Quốc Việt làm đạo diễn. Phim do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Những cảnh quay đầu tiên của phim được bấm máy tại thành phố Lào Cai. Nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc của 11 tháng 5 ngày, Lối về miền hoa một lần nữa sẽ gặp lại khán giả trong Đấu Trí như diễn viên Tô Dũng, Anh Đào, Lưu Duy Khánh…

Bộ phim dự kiến có khoảng 60 - 70 tập, nửa số tập sẽ ghi hình tại các địa phương của Lào Cai như: thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát.