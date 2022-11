Lực lượng đặc nhiệm hàng đầu thế giới đổ bộ Qatar để bảo vệ World Cup 2022, hooligan khóc thét

TPO - Lực lượng đặc nhiệm từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Qatar để đảm bảo an ninh cho World Cup 2022. Nước chủ nhà sẽ bao toàn bộ chi phí cho chiến dịch " lá chắn World Cup".

Qatar 2022 là kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở một nước Trung Đông - điểm nóng khủng bố nhiều năm qua. Nước chủ nhà đã kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế để đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao thu hút hơn 1,2 triệu người. Lực Lượng đặc nhiệm từ Mỹ, nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Hàn Quốc đã đến thủ đô Doha để làm nhiệm vụ.

Nổi bật trong số này là đơn vị cảnh sát tinh nhuệ Polis-Özel-Harekat của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lực lượng được sử dụng để chống khủng bố, bao gồm 100 đặc nhiệm được trang bị tận răng, 50 chuyên gia phá bom mìn và 80 chó nghiệp vụ. Họ sẽ nhận lệnh trực tiếp từ một sĩ quan người Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt ở Qatar. Polis-Özel-Harekat là đội quân thực chiến, với kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc hàng đầu.

Pháp cũng triển khai lực lượng an ninh đến Qatar để bảo vệ World Cup 2022. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa hai nước được ký kết từ năm 2021. Pakistan cũng đã thông qua thỏa thuận cho phép chính phủ đưa quân đội sang Qatar để làm nhiệm vụ.

Hàn Quốc cũng cử các sĩ quan quân đội có kinh nghiệm chống bạo động để đào tạo cảnh sát Qatar. Đáng chú ý, lực lượng của Hàn Quốc có cả những nhân vật từng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo cảnh sát Qatar đã sang Mỹ để được đào tạo chuyên sâu về vấn đề chống khủng bố, chống bạo động. Mỹ cũng sẽ chia sẻ thông tin các đối tượng khủng bố để Qatar kiểm soát khi nhập cảnh.

Bên cạnh Lực lượng đặc nhiệm nước ngoài, Qatar cũng kêu gọi các nam công dân nước này tham gia lực lượng An ninh địa phương. Trước mắt, các lực lượng an ninh sẽ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn ở sân vận động và khách sạn nơi các đội tuyển đóng quân.