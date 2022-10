Lừa đảo gần 2 tỷ đồng nhờ “nổ” làm được giấy tờ nhà đất

TPO - Trung tự xưng có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp sổ đỏ cho 4 người để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Bá Trung (SN 1985) về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo hồ sơ cơ quan Công an, từ năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Trần Bá Trung (trú tại tổ 12, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tự xưng có mối quan hệ với cơ quan Nhà nước, có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 người để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.