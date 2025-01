Lửa cháy ngùn ngụt trên đỉnh núi cao ở Lai Châu

TPO - Đến sáng 20/1, lực lượng tham gia chữa cháy tiền trạm gồm hơn 70 người đã tiếp cận được khu vực cháy rừng thuộc địa phận bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Chẻo Quẩy Hòa - Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ cho biết, đến sáng 20/1, lực lượng chức năng chia làm 2 hướng với khoảng gần 70 người gồm công an, dân quân tự vệ và lực lượng dân bản lân cận tiếp cận đám cháy lớn xảy ra tại đỉnh núi Răng Cưa, thuộc địa phận xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ.

Theo ông Hòa, do địa hình khu vực cháy là vách núi đá cao, dựng đứng, cộng với thời tiết sương mù dày đặc khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải giữ khoảng cách và làm đường băng cản lửa từ xa để không cho đám cháy lan sang các đỉnh núi khác.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/1, tại Tiểu khu 98, khoảnh 12, thuộc bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) đã xảy ra cháy rừng.

Đến 17h cùng ngày, đám cháy bùng phát mạnh, lan rộng. Tuy nhiên, do khu vực cháy là vách núi đá cao, dựng đứng nên các lực lượng được huy động chưa thể tiếp cận được đám cháy. Do trời tối, các lực lượng tham gia chữa cháy được rút về để đảm bảo an toàn.

Đầu giờ sáng 19/1, các lực lượng chỉ huy, chữa cháy của huyện, xã đã có mặt tại bản Sin Suối Hồ để chỉ đạo công tác chữa cháy. Do địa hình đồi núi dốc, cộng với sương mù, nên đến đầu giờ chiều cùng ngày lực lượng tham gia chữa cháy tiền trạm gồm hơn 70 người mới tiếp cận được khu vực cháy.

Theo ông Nguyễn Văn Tuân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ, hiện các lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân các bản lân cận đã được huy động, sẵn sàng tham gia chữa cháy. Nguyên nhân ban đầu có thể do than của cây gỗ mục cháy trên vách đá mà trước đó người dân đã dập tắt lăn xuống triền núi bén lửa và bùng phát đám cháy.

Ông Tuân cho biết thêm, đám cháy có cường độ lan trung bình, lửa vẫn cháy âm ỉ dưới lớp mùn thực vật và có chiều hướng lan xuống phía dưới chân núi.