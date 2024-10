Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của LPBank tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Mặc dù thông tin về kết quả kinh doanh Quý III/2024 của các ngân hàng vẫn còn khá sơ bộ, nhưng những con số ban đầu đã hé lộ một bức tranh lợi nhuận phân hóa rõ rệt trong 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty Chứng khoán MB (MBS), ngành ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng khả quan trong Quý III/2024. Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận ròng của các ngân hàng dự kiến sẽ tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh một số ngân hàng được dự báo có mức lợi nhuận tăng trưởng cao, danh sách của MBS cũng chỉ ra một số tổ chức tín dụng nhiều khả năng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn trung bình ngành hoặc tăng trưởng âm. Mặc dù thông tin về kết quả kinh doanh Quý III/2024 của các ngân hàng vẫn còn khá sơ bộ, nhưng những con số ban đầu đã hé lộ một bức tranh lợi nhuận phân hóa rõ rệt trong 9 tháng đầu năm.

Góp phần vào kết quả kinh doanh khả quan trong bức tranh Quý III là Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán LPB). Theo đó, Ngân hàng này vừa công bố kết quả kinh doanh Quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024, đến hết 9 tháng, LPBank đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm , đây cũng là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của Ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế Quý III và lũy kế 9 tháng đạt lần lượt 2.331 tỷ đồng và 7.051 tỷ đồng, đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, thu thuần từ hoạt động dịch vụ Quý III của nhà băng này tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 1.016 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, các hoạt động thu dịch vụ mang về cho LPBank 2.701 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2024.

Đại diện LPBank cho biết, lợi nhuận Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ được hỗ trợ từ việc: (1) Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm; (2) Kiểm soát tốt chi phí với tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập thuần) ở mức 29%, giảm 7,7% so với cuối năm trước và giảm tới 16,4% so với cùng kỳ năm 2023; (3) Nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu, thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ như dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu, chuyển tiền … với tỷ trọng thu từ nguồn phi tín dụng so với tổng thu nhập tăng đáng kể từ 13,98% lên 23,64%.

Tính đến cuối Quý III năm nay, LPBank đã duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vượt ngưỡng 13%, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ CAR cao so với mặt bằng chung của thị trường. Thành tích này không chỉ thể hiện năng lực quản lý rủi ro vượt trội mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn và duy trì sự ổn định bền vững cho hoạt động của Ngân hàng.

Có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, 9 tháng đầu năm đã mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các ngân hàng. Những ngân hàng có tầm nhìn, chiến lược kinh doanh hiệu quả, bước đi cụ thể trong từng giai đoạn phát triển, nguồn vốn dồi dào và khả năng nắm bắt cơ hội tốt như LPBank đã mang về nhiều kết quả ấn tượng./.