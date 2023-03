Lời khai của giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán

TPO - Bước đầu nghi can Yang Zhong Wu, thừa nhận sát hại chị Lý Thị M. - nữ kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận do mâu thuẫn trong quá trình làm việc.

Chiều 31/3, nguồn tin Tiền Phong cho hay, nghi can Yang Zhong Wu (người Trung Quốc) bước đầu khai nhận hành vi sát hại nữ kế toán tên Lý Thị M.. Nghi phạm thừa nhận, có mâu thuẫn với nạn nhân trong quá trình làm việc dẫn đến cãi vã nhiều lần trước khi ra tay giết người.

Yang Zhong Wu khai, cũng do thời gian này, công ty mất một khoản tài chính lớn và nam giám đốc trên nghi ngờ có liên quan đến nữ kế toán. Nhiều lần Yang Zhong Wu hỏi nhưng nữ kế toán không thừa nhận có liên quan đến việc thất thoát tài chính trong công ty.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, tối 30/3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Yang Zhong Wu - nghi can sát hại chị Lý Thị M. - kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận đóng trên địa bàn phường Khánh Bình (TX Tân Uyên). Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận.

Nghi can Yang Zhong Wu bỏ trốn đến phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi xảy ra án mạng tại Bình Dương. Công an phát hiện Yang Zhong Wu đang mua đồ tại một cửa hàng thời trang ở phường Phù Đổng, thành phố Pleiku nên tiến hành bắt giữ.

Trước đó chiều 29/3, nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an đến Công ty TNHH Vinh Nhuận phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường, nữ kế toán tên Lý Thị M. chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách thi thể nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, tại phòng làm việc của công ty, nữ kế toán quỳ gối xuống đất trước mặt nam giám đốc. Nạn nhân bị giám đốc dùng tay đánh vào người trước khi lôi vào nhà vệ sinh và xảy ra vụ án mạng.