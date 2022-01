Lời chúc Tết năm 2022 cho bạn bè, gia đình và người yêu độc đáo và ý nghĩa nhất

TPO - Những lời chúc mừng năm mới là điều không thể thiếu mỗi khi Tết đến, xuân về. Một lời chúc hay và ý nghĩa giúp tình cảm giữa người với người thêm bền vững, khăng khít.

Năm 2021 sắp qua và năm 2022 đang đến rất gần, vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, mọi người thường dành cho nhau những lời chúc Tết ấm áp để đón chào năm mới bình an, hạnh phúc và ấm no.

Dưới đây là một số gợi ý về những câu chúc Tết hay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đặc sắc:

Lời chúc Tết 2022 gửi đến ông bà, bố mẹ, người thân

1. Năm mới con xin kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi mạnh khỏe và luôn vui vẻ.

2. Đầu xuân năm mới, kính chúc mọi người luôn nhiều niềm vui, vững tinh thần, khỏe trí lực và hạnh phúc an khang.

3. Có ông bà bên cạnh bố mẹ và chúng con, gia đình chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc. Tết năm nay con xin kính chúc ông bà mạnh khỏe, vui vẻ và sẽ sống thật lâu, con ước cả nhà mình sẽ mãi vui vẻ như bây giờ.

4. Con luôn kính trọng, yêu thương ông bà, chúc ông bà sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe và luôn vui vẻ mỗi ngày để mãi bên cạnh con nhé.

5. Năm mới, con xin kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe, thật hạnh phúc và mãi luôn bên cạnh chúng con như bây giờ.

6. Chúc mừng năm mới cha mẹ. Đầu xuân năm mới, con kính chúc cha mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu.

7. Năm mới, con không biết chúc gì ngoài việc mong cha mẹ sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, luôn ở cạnh con và luôn là vòng tay ấm áp che chở cho con.

8. Năm mới tới rồi, hy vọng COVID-19 sẽ biến mất, trả lại cuộc sống bình thường cho chúng ta. Trong năm mới, chỉ cầu mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, an yên.

9. Kính chúc anh, chị một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

10. Năm hết Tết đến, đón Hổ, tiễn Trâu. Chúc ông chúc bà, chúc mẹ, cô chú, anh chị, chúc luôn các em dồi dào sức khoẻ, có nhiều niềm vui. Tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, tiền vô như nước, tình vào đầy tim, luôn luôn gặp may suốt cả năm này.

Lời chúc Tết dành cho bạn bè, đồng nghiệp

1. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

2. Chúc mừng năm mới, chúc bạn luôn đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý.

3. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

4. Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

5. Kính chúc mọi người một năm mới vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

6. Xuân này hơn hẳn xuân qua, phước lộc đưa đến mọi nhà, lời chúc mừng tân niên mới, vạn an khang vạn sự lành.

7. Chúc bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

8. Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an Khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, hứng cho tròn an khang, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc.

9. Mừng 2022 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

10. Chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Chúc năm mới cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến.

Chúc người yêu, vợ chồng

1. 30 chưa phải là Tết, còn anh thì mãi chưa hết thích em.

2. Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của cuốn sách dài 365 trang. Cùng anh viết nên những điều tốt đẹp em nhé.

3. Chúc mừng năm mới người yêu của em. Hãy luôn ở bên em và mãi mãi sau này không rời xa anh nhé.

4. Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều.

5. Năm 2021 đã qua, 2022 vừa đến, anh mong từ 2021 cho đến mãi sau này, chúng mình vẫn còn nhận được những lời chúc đầy yêu thương dành cho nhau như thế này. Yêu em.

6. Năm mới 2022 đã đến, không có anh bên cạnh nhưng em luôn cảm nhận được hơi ấm anh dành cho em. Ở nơi xa anh giữ gìn sức khỏe, công tác tốt và sớm về bên em nhé! Chúc anh năm mới mọi điều như ý.

7. Chúc anh yêu một năm mới với thật nhiều niềm vui mới, nhiều may mắn và thành công mới... Chúc anh mở mắt ra luôn gặp những điều vui vẻ còn nhắm mắt lại thì mơ thấy toàn những giấc mơ đẹp về chúng mình.

8. Chúc em một năm mới 2022 nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn năm cũ. Được ở bên cạnh em tất cả các ngày trong năm đều luôn là những ngày thật ngọt ngào.

Bùi Hường