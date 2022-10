Loạt tính năng được quan tâm nhất trên ô tô hiện đại

TPO - Theo các cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty tư vấn dịch vụ AutoPacific và Toyota, dưới đây là các tính năng được yêu cầu nhiều nhất trên xe hơi ngày nay.

Ghế sưởi

Ghế có sưởi cung cấp cho người lái thêm sự thoải mái và ấm áp trong những ngày đông. 66% chủ sở hữu xe hơi và người mua trong tương lai luôn ưu tiên nó hơn các tính năng khác trong danh sách này. Giống như ghế da, công nghệ trên là một trong những tiêu chí được tìm kiếm nhiều nhất và các nhà sản xuất ô tô đã bắt đầu ưu tiên lắp đặt chúng ở các bản tiêu chuẩn trên nhiều xe hơi và bán tải.

Theo trang tin cars.com, ghế sưởi là tính năng được tìm kiếm nhiều nhất. Dữ liệu của Toyota cũng tiết lộ rằng công nghệ này ảnh hưởng lớn đến 20% người mua bán tải và 22% người mua xe hơi nằm trong phân khúc bình dân.

Hệ thống giám sát điểm mù chủ động

Hệ thống giám sát điểm mù chủ động có vai trò lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Trên thực tế, những chiếc xe được trang bị chúng cùng các camera dự phòng nhận được điểm an toàn tốt hơn từ Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) và Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA).

Hệ thống giám sát điểm mù giúp người điều khiển có thêm nhiều góc quan sát. Nó sẽ gửi cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh bất cứ khi nào một chiếc xe khác ở trong điểm mù của phương tiện. Theo nghiên cứu mới nhất, có tới 60% người đánh giá cao tính năng an toàn này. AutoPacific đã xếp hạng hệ thống là công nghệ được yêu cầu nhiều thứ hai mà người mua xe mới mong muốn.

Cảm biến đỗ xe phía trước và sau

Đỗ xe trong không gian chật hẹp là cơn ác mộng của mọi tài xế, nhưng đó là điều họ phải thực hiện thường xuyên. Nhờ công nghệ tiên tiến, các nhà sản xuất ô tô đã trang bị cho những chiếc xe hiện đại loạt cảm biến nhạy bén, giúp người lái nắm rõ hơn về vị trí của phương tiện khi đỗ.

Hệ thống cảm biến đỗ xe bao gồm các camera phía trước và sau, chúng có chức năng gửi phản hồi cho người lái thông qua màn hình trên trung tâm điều khiển. Cảm biến đỗ xe ngày nay là tiêu chuẩn trên nhiều dòng sản phẩm. Và do sự tiện lợi, nhu cầu sử dụng chúng lên tới 55%.

Hệ dẫn động bốn bánh

Trước đây, hệ dẫn động bốn bánh chủ yếu được cung cấp trên một số mẫu xe địa hình. Tuy nhiên, công nghệ này nay đã có sẵn ở hầu hết các dòng cao cấp. Hệ dẫn động bốn bánh là một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất trên ô tô mới. Theo AutoPacific, 54% khách hàng có nhu cầu sử dụng nó.

Ngoài ra, dữ liệu khảo sát của Toyota được thu nhập từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021 cho biết có 34% và 38% người dùng muốn sở hữu hệ dẫn động bốn bánh lần lượt trên xe bình dân và xe sang trọng.

Tích hợp Apple Car Play và Android Auto

Mặc dù các nhà sản xuất cung cấp Android Auto và Apple Car Play làm tính năng tiêu chuẩn trên nhiều chiếc xe hiện nay, chúng vẫn nằm trong danh sách mong muốn của nhiều người mua ô tô. Theo AutoPacific, 53% những người được khảo sát thích có Android Auto hoặc Apple car Play trên phương tiện của họ.

Cả hai hệ thống trên đều gần như tương đồng về chức năng, Apple Car Play là dành cho người dùng iPhone, trong khi Android Auto dành cho điện thoại chạy Android. Chúng đều là một phần của hệ thống thông tin giải trí, cho phép người dùng dễ dàng kết nối giữa phương tiện và điện thoại thông minh khi lái xe.

Trần Đình