Loại quả 'tưởng vậy mà không phải vậy' giá cao vẫn đắt khách

TPO - Chúng ta đã quá quen thuộc với dưa hấu ruột đỏ, xoài vàng, vú sữa xanh. Thế nhưng gần đây trên thị trường xuất hiện loại dưa hấu, xoài, vú sữa màu lạ bắt mắt, giá cao gấp nhiều lần vẫn được nhiều người săn lùng.

Dưa hấu ruột vàng

Thời gian gần đây, tại một số cửa hàng trái cây nhập khẩu xuất hiện loại dưa hấu ruột có màu vàng lạ mắt, đang rất thu hút chị em mua về giải nhiệt cho gia đình trong mùa hè này. Chúng được giới thiệu là có độ ngọt cao hơn gấp 3 lần so với dưa hấu đỏ, ít hạt, có mùi thơm nhẹ, khi cắn thấy xốp, ngập nước nhưng do dày thịt nên không bị chảy nước như dưa hấu đỏ thông thường.

Loại dưa hấu này có nguồn gốc từ châu Phi. Hiện nay chúng cũng đã được trồng tại một số tỉnh miền Nam như Long An, Tiền Giang… tuy nhiên sản lượng chưa cao. Loại dưa hấu ruột vàng xuất hiện tại một số cửa hàng tại Hà Nội hiện nay hầu hết được nhập từ Hàn Quốc.

Chị Vân - đại diện một cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Xuân La, Hà Nội - cho biết: “Nhìn bên ngoài quả dưa thì không có gì khác biệt, tuy nhiên khi bổ ra thì thấy ruột màu vàng ươm. Màu sắc tươi sáng của quả dưa mang đến sự vui vẻ và ấm áp, do đó loại dưa này cũng được nhiều người lựa chọn mang làm quà biếu hoặc tặng vào những dịp chúc mừng đặc biệt.

Ngoài vị ngọt thanh hơn, màu sắc cũng bắt mắt hơn, dưa hấu vàng còn tốt cho sức khỏe khi chúng chứa nhiều beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh thường được tìm thấy trong các loại củ, quả có sắc tố vàng”.

Dưa hấu ruột vàng có giá cao hơn 2 - 3 lần so với dưa hấu ruột đỏ, dao động từ 35.000 - 60.000 đồng/kg. Mỗi trái có trọng lượng từ 2,5 - 3,5 kg.

Xoài đỏ

Cứ đến khoảng tháng 4 đến tháng 6 hằng năm, các chị em lại xôn xao vì xoài đỏ Nhật Bản - loại quả có giá thành đắt đỏ bậc nhất thế giới và được ví như những quả trứng của mặt trời.

Xoài đỏ Nhật Bản là giống xoài Taiyo no Tamago (trứng mặt trời), được trồng tại vùng Miyazaki ở Nhật Bản. Những quả xoài to, đều quả với trọng lượng từ 350gr và đặc biệt là phần vỏ có màu đỏ ruby bắt mắt. Tuy nhiên, khi bổ ra ruột xoài vẫn mang sắc vàng, nhiều thịt, mọng nước, hạt nhỏ và độ ngọt được đánh giá hơn 15% so với các loại xoài khác, nên được các khách hàng sành ăn ưa thích.

Loại quả này hiện được bày bán tại một số cửa hàng trái cây cao cấp với giá rất cao. Theo đại diện của một cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội), năm ngoái xoài đỏ có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg, thì năm nay do mới đầu mùa và chi phí vận chuyển tăng cao, nên giá đã tăng gấp rưỡi. Thậm chí với trái xoài lớn khoảng 700gr, giá mỗi trái có thể lên đến 1 - 1,2 triệu đồng/trái.

Theo tìm hiểu, loại xoài đỏ này có giá thành cao bậc nhất thế giới là bởi quy trình trồng trọt và chăm sóc vô cùng nghiêm ngặt. Người ta cắt hết và chỉ để một nhánh hoa một quả. Những trái xoài được bọc vào túi lưới ngay trên cây. Tất cả các trái đều chín tự nhiên. Trái xoài đến độ là sẽ rụng vào chiếc túi lưới bọc xung quanh và đưa đến tận tay người tiêu dùng mà không qua bất cứ quá trình xử lý nào.

Vú sữa tím

Một trong những loại trái cây “đổi màu” dịp này đang được bày bán nhiều, còn có vú sữa tím Đài Loan - loại quả được mệnh danh là vua của các loại vú sữa.

Bị thu hút bởi màu sắc đẹp và tò mò không biết hương vị như thế nào, Chị Hương, người tiêu dùng tại Hà Nội, mua thử 1 kg vú sữa được 3 quả, cho biết: “sau khi thưởng thức tôi thấy loại vú sữa này vỏ khá mỏng, lõi giòn và thơm vị sữa, còn phần thịt thì mọng nước. Vú sữa Đài Loan vỏ màu tím đậm, sắc nét và đẹp mắt”.

Giống như vú sữa vàng Đài Loan đã có thời gian gây sốt, vú sữa tím nhập từ Đài Loan có giá khá cao, lên tới khoảng 600.000 - 700.000 đồng/kg. Trong khi đó, vú sữa tím được trồng ở trong nước, giá chỉ khoảng 50.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với vú sữa vỏ xanh. So với loại nhập thì vú sữa tím nội địa quả có màu tím nhạt hơn và không sắc nét bằng, song hương vị không hề thua kém, vẫn có vị ngọt lịm và vỏ mỏng. Thậm chí chỉ cần lột vỏ là ăn được liền.

Được biết vú sữa tím có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Mỹ. Vú sữa giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh, tiêu diệt các tế bào ung thư, và quan trọng nhất là chúng có chứa một chất chống oxy hóa - được gọi là anthocyanins, sắc tố thực vật khiến trái cây và rau quả có màu đỏ đậm, tím hoặc xanh.