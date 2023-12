Loài chim nào ngủ đến... 10.000 giấc mỗi ngày?

TPO - Trong mùa sinh sản, chim cánh cụt chinstrap có thể ngủ đến 600 lần/giờ, hơn 10.000 lần/ngày.

Ở một số loài động vật, ngủ gật là một "chiến thuật" hiệu quả, giúp chúng có nghỉ ngơi và phục hồi cần thiết để duy trì thể trạng tốt nhất.

Chim cánh cụt Chinstrap có thể ngủ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lần mỗi ngày, với mỗi chu kỳ giấc ngủ chỉ kéo dài trung bình 4 giây.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học cho rằng những con chim cánh cụt có thể đã phát triển đặc điểm này vì chúng luôn cần phải thường xuyên cảnh giác tới môi trường xung quanh.

Vậy con người có thể áp dụng chiến lược tương tự như chim cánh cụt để mang đến lợi ích trong sức khỏe hay không?

Câu trả lời là không, vì các tình trạng khiến giấc ngủ bị gián đoạn thường sẽ tác động đến chức năng nhận thức, và thậm chí có thể gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer.

Chim cánh cụt Chinstrap (quai mũ) - tên khoa học Pygoscelis antarcticus - được đặt tên theo dải lông màu đen mỏng kéo dài từ tai này sang tai khác. Đây là loài chim cánh cụt có số lượng lớn nhất, hiện chúng có gần 8 triệu cặp sinh sản. Loài này chủ yếu sống ở Nam Cực và các đảo Nam Đại Tây Dương.

Khi làm tổ, một trong đôi chim cánh cụt phải trông chừng bảo vệ trứng của chúng khỏi những kẻ săn mồi là loài chim biển skua (còn gọi là chim cướp biển) trong khi bạn tình đi kiếm ăn trong nhiều ngày.

Diễm Linh