Lộ nguyên nhân gần 500 cây xanh chết bất thường ở công viên tại Thanh Hóa

TPO - TP Thanh Hoá vừa đề nghị chủ đầu tư là Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo UBND tỉnh cho phép bổ sung hạng mục thoát nước tại công viên Bố Vệ, nếu không số cây còn lại có nguy cơ chết cao.

Theo UBND TP Thanh Hoá, công viên Bố Vệ (phường Đông Vệ) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá (giai đoạn 1) do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2015 đến nay đã cơ bản hoàn thành, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo kết quả kiểm tra, công viên Bố Vệ có tổng số cây là 2.313 cây, trong đó có 548 cây bị chết gồm 124 cây chết/448 cây hoa Ban do Hiệp hội yêu rác tặng; 221 cây chết/398 cây hoa Ban do huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên tặng; 203 cây chết/1.467 cây xanh, cây bóng mát của dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân khiến các cây bị chết là do các bồn trồng cây, thảm cỏ trong công viên được thiết kế thoát nước tự thẩm thấu. Tuy nhiên thực tế, khi có mưa lớn lại không tự thẩm thấu được mà ứ đọng, cây trồng bị ngập nước thối rễ làm cây chết. Ngoài ra, các cây hoa Ban có đường kính nhỏ nên khả năng sinh trưởng kém, hơn nữa cây hoa Ban là cây sinh trưởng trên đồi núi dốc, không chịu được ngập nước.

Hiện TP Thanh Hoá đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá báo cáo UBND tỉnh cho phép bổ sung hạng mục thoát nước và chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện đảm bảo thoát nước và không ngập úng. Nếu không thoát được nước, gây ngập úng kéo dài thì số cây còn lại cũng có nguy cơ chết cao.