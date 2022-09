Lizzo đáp trả khi bị miệt thị ngoại hình

TPO - Trên sân khấu ở Florida (Mỹ), ca sĩ Lizzo diện trang phục với những đường cắt xẻ táo bạo, mặc cho không ít người thường xuyên buông lời miệt thị ngoại hình của cô.

Theo Daily Mail, trong buổi biểu diễn lớn tại Florida (Mỹ) vào ngày 25/9, Lizzo đã có màn trình diễn sôi động, thu hút khoảng 20.000 khán giả. Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ chuỗi ngày quảng bá cho album thứ tư của Lizzo mang tên Special, dự kiến kéo dài hết tháng 11.

Trên sân khấu ở Florida, Lizzo diện trang phục gợi cảm với những đường nét táo bạo. Nữ ca sĩ 34 tuổi cho biết cô thường xuyên phải nhận những lời miệt thị ngoại hình, tuy nhiên Lizzo bỏ ngoài tai và vẫn tự tin với cơ thể của bản thân.

Mới đây, để thể hiện sự đồng cảm với những phụ nữ có cơ thể ngoại cỡ giống mình, Lizzo sản xuất chương trình truyền hình thực tế Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls với hy vọng tìm kiếm những vũ công có thân hình "quá khổ". Nữ ca sĩ 34 tuổi chia sẻ cô muốn tìm được đội vũ công có ngoại hình tương đồng với mình, thay vì cô phải biểu diễn với vũ công có cơ thể mảnh mai, giống với đa phần các vũ công hiện tại.

"Tôi cảm thấy môn nghệ thuật khiêu vũ không hề dễ dàng với những cô gái có thân hình ngoại cỡ giống tôi, vậy tại sao tôi không tìm kiếm và tạo cơ hội cho những người con gái như vậy", Lizzo nói.

Với ý nghĩa tích cực, góp phần giúp những người phụ nữ phải chịu đựng việc bị người khác miệt thị ngoại hình, chương trình truyền hình thực tế Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls đã giành được giải thưởng Emmy hạng mục chương trình truyền hình xuất sắc nhất.

Lizzo sinh năm 1988, là ca sĩ, rapper người Mỹ gốc Houston có làn da nâu đặc trưng. Cô là nghệ sĩ từng chiến thắng 3 trong 8 đề cử giải Grammy 2020, bao gồm Album Urban đương đại xuất sắc, Trình diễn solo Pop xuất sắc và Trình diễn R&B truyền thống xuất sắc.

Trên con đường trưởng thành và theo đuổi nghệ thuật, Lizzo luôn phải chịu đựng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và miệt thị ngoại hình.

An Vy