LIXIL ALP Pavilion 2023 - 2024: Nét ‘chấm phá’ trẻ trung trong đô thị

Sáng ngày 16/11 tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm đã diễn ra Triển lãm LIXIL ALP Pavilion. Tại đây trưng bày kết quả của 5 đề tài nghiên cứu trong chương trình LIXIL ALP 2023 - 2024, mang đến những giải pháp sáng tạo cho bài toán "Trẻ hóa đô thị" tại Việt Nam.

Triển lãm LIXIL ALP Pavilion là hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ chương trình LIXIL ALP: Tương lai không gian sống Việt Nam, chương trình thường niên do LIXIL Việt Nam tổ chức từ năm 2016 với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Năm nay, triển lãm đặc biệt có sự phối hợp của UBND Quận Hoàn Kiếm. Trước đó, 15/11 đã diễn ra Hội thảo “Trẻ hóa đô thị - Những giải pháp ban đầu” công bố giải pháp từ 5 đơn vị nghiên cứu thuộc chương trình LIXIL ALP 2023 - 2024.

Trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ, sự cân bằng giữa cơ sở hạ tầng và chất lượng môi trường sống trở thành mục tiêu cốt lõi cho một đô thị bền vững. Chính vì vậy, hội thảo LIXIL ALP 2023-2024 đã được tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp góp phần kiến tạo tương lai không gian sống Việt Nam. Tiếp nối thành công đó, triển lãm LIXIL ALP Pavilion 2023 – 2024 sẽ đưa các kết quả nghiên cứu xoay quanh chủ đề “Trẻ hóa đô thị” đến gần hơn với cộng đồng và thúc đẩy sáng tạo những giải pháp ‘trẻ hóa’ cho không gian đô thị.

Chia sẻ về Triển lãm, ông Uchidate Katsuaki – Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam – Đại diện Đơn vị Sáng lập và Tổ chức cho biết: “LIXIL ALP 2023 – 2024 là bước tiến quan trọng của chúng tôi trong hành trình tìm kiếm, đề xuất giải pháp, phương án nghiên cứu chuyên sâu nhằm “trẻ hóa đô thị” trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi mong muốn LIXIL ALP Pavilion sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc, mang đến một không gian kết nối cộng đồng. Thông qua đây, chúng tôi cũng kỳ vọng thu thập được thêm những phản hồi đa dạng từ cộng đồng, qua đó nỗ lực phát triển chương trình và các nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa trong tương lai”.

LIXIL ALP Pavilion do các kiến trúc sư văn phòng AHL Architects thiết kế. Chia sẻ về ý tưởng khởi nguồn, đơn vị bày tỏ: “Chúng tôi nhận ra rằng, có một vùng không gian mỏng, dài, bám quanh hồ được che chở bằng những tán cây lâu năm rủ nhẹ về phía Hồ, gần như tách biệt với ồn ào của đường giao thông chính hay các hoạt động trên vỉa hè. Tại đó có thể ngồi và cảm nhận Hà Nội một cách rõ nét và thân thuộc và đó chính là không gian tự nhiên tuyệt vời cho triển lãm các đồ án nghiên cứu về chủ đề “Trẻ hóa đô thị” của LIXIL ALP 2023-2024”.

Từ những ý tưởng khởi nguồn đó, các kiến trúc sư đã kiến tạo không gian triển lãm ven hồ hòa quyện vào nhịp thở của thành phố, tạo nên một nét chấm phá trẻ trung cho đô thị.

LIXIL ALP Pavilion được tạo nên với một hệ cấu trúc rỗng bằng giàn giáo ring-lock (giàn giáo Đĩa) dài 57m, nép sát về phía Hồ, giảm thiểu việc chiếm dụng không gian, định hình ranh giới mềm trong - ngoài của triển lãm. Đường silhouette (hình dạng) của Tháp Rùa được chạm khắc trên cấu trúc này, tạo ra 3 khoảng rỗng kết hợp với tuyến đường 1.2m ven hồ hiện có, dải cây xanh cảnh quan và vòm tán cây cổ thụ tạo thành tổ hợp tự nhiên.

Hoạt động thường ngày cũng như cuối tuần của người dân không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của không gian triển lãm mà còn gia tăng thêm nhờ hoạt động trải nghiệm ngay bên trong cấu trúc của hệ giàn giáo: Khu vui chơi cho trẻ, khoảng sàn đa năng để nghỉ ngơi, hoạt động biểu diễn đường phố…

Trong đó, khu vực vui chơi do Think Playgrounds thiết kế an toàn cho trẻ nhỏ và gần gũi với môi trường đô thị gồm: Xích đu, hệ leo trèo kết hợp cầu trượt, cùng bậc thang và sân khấu đa năng có thể làm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Không gian Pavilion cũng được tô phần sống động qua các hoạt động của đơn vị đồng hành độc quyền INAX, những hoạt động nghệ thuật tương tác với cộng đồng như Vẽ và Ghép tranh gạch kiến trúc sẽ là điểm đến thú vị dịp cuối tuần.

5 đề tài nghiên cứu giới thiệu đến công chúng thông qua triển lãm gồm:

1. Tái sinh đô thị bền vững: Phát triển thích ứng di sản công nghiệp - PVCHB

2. Đánh thức "nơi chốn" trong thành phố - Think Playgrounds

3. Chuyển hóa bãi chôn lấp thành công viên xanh: Nghiên cứu trường hợp Bãi chôn lấp Gò Cát - Tp.HCM - TA Landscape Architecture Vietnam

4. Đổi mới nhà phố - Mini Building - VUUV Architecture and Interior Design

5. Khu đô thị C-town - TAT Architects Studio

LIXIL ALP Pavilion 2023 - 2024 là một trong các hoạt động hưởng ứng lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “Giao lộ Sáng tạo”, khuyến khích mỗi người nhìn nhận lại cái tôi sáng tạo của bản thân trong hành trình sống.

Triển lãm cũng được tổ chức hưởng ứng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); thực hiện theo kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Hà Nội tham gia mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2024 – 2025. Đặc biệt, thời điểm khai mạc LIXIL ALP Pavilion trùng hợp với những dấu mốc quan trọng: Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, kỷ niệm 20 năm ngày Hà Nội đón nhận di tích quốc gia và 20 năm phố đi bộ đầu tiên, tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa lịch sử, văn hóa và tương lai của Thủ đô.

Thông tin sự kiện triển lãm:

● Thời gian: Từ ngày 16/11/2024 đến ngày 1/12/2024

● Địa điểm: Phố đi bộ Hoàn Kiếm, khu vực đối diện nhà hàng Lục Thủy, số 6 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

● Hình thức: Triển lãm tự do

Hoạt động “Vẽ và Ghép” tranh gạch:

● Vẽ tranh gạch: 9h-12h & 14h-17h Ngày 16,17/11 và 30/11, 1/12/2024

● Ghép tranh gạch: 9h-12h & 14h-17h Ngày 23, 24/11/2024