Lisa (BlackPink) gây tranh cãi

TPO - Lisa nhận được nhiều lời khen về quy mô MV mới cũng như kỹ năng biểu diễn. Sự đánh giá cao đó không dành cho lời bài hát.

Ngày 28/6, Lisa tung sản phẩm solo mới, MV Rockstar. Với tầm ảnh hưởng của em út BlackPink, Rockstar nhanh chóng gây sốt toàn cầu, đạt 26,7 triệu lượt xem chỉ sau 16 giờ.

Đúng như mong đợi từ những đoạn teaser, video được đầu tư hoành tráng, giai điệu bắt tai, kỹ năng biểu diễn và hình ảnh mới của Lisa đều gây ấn tượng mạnh. Dù vẫn có một số ý kiến trái chiều, nhìn chung màn tái xuất của Lisa nhận được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, những lời khen đó không dành cho lời bài hát.

Trên diễn đàn Reddit, một người chia sẻ bị ám ảnh bởi video ca nhạc và nghĩ rằng nó hoàn hảo, nhưng lời bài hát không tương xứng với chất lượng MV, chỉ mang đến lại cảm giác nhạt nhẽo, nhất là khi thời gian MV chỉ hơn 2 phút.

Trong phần bình luận, hầu hết cư dân mạng đồng ý với ý kiến trên: “Sự lặp lại gây nhàm chán. Tôi thích gần như tất cả, chỉ có lời bài hát là không ấn tượng. Tổng thể tuyệt vời. Sức hút của Lisa thực sự điên rồ”, “Đây không phải là một bài hát mà tôi muốn thêm vào danh sách yêu thích của mình, nhưng MV này rất hay”, “Yêu giai điệu, ghét lời bài hát”, “Tôi yêu Lisa nhưng tôi phát ngán khi phải nghe ‘Lisa, can you teach me Japanese?’ đến 4 lần trong 1 phút”, “Tôi hiểu rằng không phải bài hát nào cũng cần mang tính tự truyện hay trữ tình sâu sắc, nhưng lời bài hát này hơi ngớ ngẩn so với sở thích cá nhân của tôi. Dòng 'Lisa, can you teach me Japanese?' đặc biệt gây cảm giác kỳ lạ. Tôi không biết liệu khán giả mới có cảm thấy bối rối và nghĩ rằng cô ấy là một nghệ sĩ Nhật Bản hay không?”, “Lời bài hát lặp đi lặp lại và đơn điệu”, “Cô ấy là nghệ sĩ biểu diễn giỏi đến mức thật lãng phí nếu cứ liên tục đưa cho cô ấy những ca từ vô nghĩa này. Tôi hiểu ca khúc muốn truyền tải thông điệp về ngôi sao nhạc rock, nhưng lời bài hát đối với tôi có chút ngớ ngẩn”…

Trong khi đó, trên nền tảng X (Twitter), một số người đưa ra giả thuyết câu "Lisa, can you teach me Japanese?" (tạm dịch: Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật Bản không?") có thể ám chỉ cách nhìn nhận sai lệch của phương Tây về người châu Á, cho rằng tất cả đều đến từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Họ cũng chỉ ra cách Lisa đáp lại bằng cách chào kiểu Thái bằng tiếng Nhật Bản - "Lisa, can you teach me Japanese?". I said, "はい、はい" ("はい" nghĩa là "vâng") - cùng với sự xuất hiện của nhiều phụ nữ xứ chùa vàng khác nhau trong MV, thể hiện niềm tự hào quê hương của nữ thần tượng Kpop.

Tuy nhiên, một bộ phận khác chỉ trích người hâm mộ Lisa đang cố chống chế cho thần tượng bởi nếu đặt vào tổng thể lời bài hát, nó chẳng mang đến ý nghĩa gì.

“Cô ấy nổi tiếng với những lời bài hát ngô nghê. Tôi và bạn trai lúc đầu nghĩ có thể như thế, nhưng sau đó chúng tôi kết luận rằng điều đó quá cao siêu với cô ấy", một người bình luận.

Lisa chưa phản hồi gì về tranh cãi trên. Người hâm mộ hy vọng người đẹp sẽ diễn giải ý nghĩa ca từ trong những ngày tới.