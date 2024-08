Lisa (BlackPink) gây sốt

TPO - Lisa tung sản phẩm âm nhạc mới "New Woman" sau 1 tháng phát hành "Rockstar". Nữ rapper thay đổi chất nhạc mới, để lại nhiều ý kiến trái chiều.

Lisa (BlackPink) tung MV New Woman kết hợp cùng nghệ sĩ người Tây Ban Nha - Rosalía, sáng 16/8. Theo Billboard, tác phẩm mới của nữ rapper lấy cảm hứng từ Y2K, kết hợp nhiều màu sắc vui nhộn.

Ca khúc được đồng sáng tác bởi ca sĩ người Thụy Điển Tove Lo và được sản xuất bởi những người tạo nên bản hit đình đám của Ariana Grande - Max Martin và Ilya. Đạo diễn Dave Meyers, đứng sau Adore You (Harry Styles), No Tears Left To Cry (Ariana Grande), Bad Guy (Billie Eilish), kết hợp cùng Lisa trong tác phẩm mới.

Trong MV, ngôi sao sinh năm 1997 tiếp tục gây choáng ngợp với nhiều tạo hình mới. Khác với Rockstar, Lisa rap nhiều hơn, mạo hiểm cả về mặt hình ảnh và âm thanh. Bài hát hoàn toàn thay đổi nhịp độ và chậm lại để lời bài hát tiếng Tây Ban Nha của Rosalía xuất hiện.

“Bài hát mang lại cảm giác và âm thanh khác biệt so với Rockstar. Nhưng tôi thích nó! Thích cách giọng hát của Rosalía hòa quyện với Lisa”, “Cô ấy đi theo con đường riêng mới cho phép Lisa thử nghiệm nhiều điều hơn việc bị mắc kẹt với YG. Bài hát này rất mới mẻ”… khán giả khen ngợi.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sản phẩm mới của cô nhạt nhòa. “Lisa liên tục thay đổi phong cách, nó mang tính thử nghiệm. Bài hát nhạt nhẽo với cô ấy. Lisa có phong cách rất năng động, mạnh mẽ nhưng New Woman không thể hiện được. Bất kể mọi người ghét Lalisa, Money, Rockstar đến mức nào, những bài hát đó hoàn toàn được mã hóa theo phong cách của Lisa. New Woman chỉ dừng lại ở mức ổn" - tài khoản trên Reddit đánh giá.

New Woman là tác phẩm thứ hai của Lisa sau khi tung Rockstar cách đây một tháng. Rockstar ra mắt ở vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 4 trên Billboard Global 200, trở thành bản hit đầu tiên của Lisa đứng nhất trên Billboard Global Excl. Us.

Rockstar và New Woman cũng đánh dấu những bản phát hành đầu tiên của Lisa kể từ khi ký hợp đồng với RCA Records và công ty Lloud do chính ca sĩ điều hành. “Tôi rất vui mừng được gia nhập gia đình RCA và tôi tin tưởng họ là đội tốt nhất để tạo ra bước chuyển lớn hơn trong sự nghiệp solo của tôi. Chúng tôi mong muốn cả thế giới thấy được mọi thứ tôi đã chuẩn bị” - cô nói trong bài phỏng vấn vào tháng 4.