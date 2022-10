Liên tiếp các vụ tai nạn lao động, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long yêu cầu dừng thi công nếu không đảm bảo

TPO - Trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Trước tình hình đó, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn.

Ngày 20/10, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản chấn chỉnh tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động.

Cụ thể, thời gian qua, việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của một số nhà thầu xây lắp chưa thực hiện nghiêm túc, chưa quan tâm đến hệ thống quản lý an toàn lao động; tổ chức còn thiếu khoa học. Một số thiết bị thi công chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng, sử dụng thiết bị không đúng chủng loại, không đúng công suất, thiếu kiểm định khiến xảy ra tai nạn lao động. Cụ thể, là sự cố trong thi công xây dựng xảy ra tại Cầu Mỹ Thuận 2 (làm chết 1 người) và vụ sập đổ giàn giáo tại công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền hình thị xã Bình Minh thuộc gói thầu xây lắp số 3 (làm chết 1 người).

Không những thế, một số nhà thầu lựa chọn phương án, biện pháp thi công chưa phù hợp, chưa tuân thủ thiết kế được duyệt; còn chủ quan, thiếu tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn, ổn định của công trình trước khi tổ chức thi công dẫn đến thiếu an toàn khi thi công xây dựng các công trình.

Để kịp thời chấn chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy trình, công nghệ xây dựng,…Đồng thời, phối hợp với công an tỉnh, ngành chức năng có liên quan và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý an toàn lao động tại các dự án, công trình xây dựng.

Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định thi công và giám sát thi công công trình; bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất các yếu tố gây nguy hiểm đến tính mạng, gây hại đến sức khỏe người lao động và nhân dân.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động trong công trình xây dựng hoặc cố ý sai phạm để chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…

Đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng theo quy định. Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm trên công trường tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn; lập hàng rào che chắn, có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị thi công trên cao,...

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

Bố trí cán bộ, lực lượng theo dõi, quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh trên công trường. "Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công", văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu.