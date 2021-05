Lịch trình di chuyển của vợ chồng dương tính SARS-CoV-2 ở Times City Hà Nội

TPO - Cơ quan chức năng xác định hai vợ chồng dương tính SARS-CoV-2 ở Times City đã di chuyển nhiều nơi.

Như đã thông tin, Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City là người cùng một gia đình tại toà Park 11.

Ca dương tính đầu tiên là N.V.C, nam, sinh ngày 26/01/2010, là học sinh trường Vin School Times City. Địa chỉ thường trú: P1509 Park 11, Times City, Mai Động, Hoàng Mai. Ngày 22/5, bệnh nhân được Bệnh viện Vinmec lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 23/5, CDC Hà Nội thông báo ghi nhận 3 trường hợp liên quan bệnh nhân C có kết quả dương tính SARS-CoV-2 gồm mẹ bệnh nhân C (Đ.B.L, sinh 1985, được lấy mẫu ngày 23/5, kết quả dương tính SARS-COV-2); bố bệnh nhân C (N.M.C, nam, sinh năm 1985); em trai bệnh nhân C (N.M.D, sinh năm 2013).

Về lịch trình của vợ chồng chị L. và anh C. dương tính SARS-CoV-2 được TTYT quận Hoàng Mai xác định:

Chị Đ.T.L., là nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group) địa chỉ tại số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 30/4-3/5: cả gia đình về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội, tại đây, cả nhà không tiếp xúc với người nghi nhiễm, tại thời điểm đó Hải Phòng chưa có ca COVID-19 trong cộng đồng.

18h ngày 3/5: cả gia đình chị L. trở về Hà Nội tại Times City, sau đó chị L. cùng 2 con đi bộ mua sữa tại VinMart + ở P12, siêu thị Mai S P10 tầm 10 phút rồi về nhà (có đeo khẩu trang).

Ngày 4/5/21: buổi sáng xuống VinMart + tại P12 mua đồ, không nhớ rõ giờ ( có đeo khẩu trang) sau đó về nhà và làm việc online tại nhà.

Ngày 5/5: sáng làm việc online tại nhà, chiều đi Grab đến cơ quan (có đeo khẩu trang) không nhớ tên lái xe Grab.

Ngày 6/5-21/5: từ thứ 2 đến thứ 7, buổi sáng đến công ty, trưa từ công ty về nhà và chiều từ nhà đến công ty bằng Grap.

Chủ nhật ngày 9/5 và 16/5:, buổi sáng đi chợ Mai Động mua rau của chị Ng., mua thịt của chị M., quầy bán thịt gà , quán hải sản số 1 Lĩnh Nam (có đeo khẩu trang). Tối đi bộ tập thể dục cùng gia đình tại sân 4 tòa Park từ 19h-20h30.

Ngày 10/5: có biểu hiện ho húng hắng ,sau đó đi mua thuốc tại nhà thuốc P12.

Ngày 11/5 :đi xét nghiệm dịch vụ COVID-19 cho kết quả âm tính.

Ngày 16/5: buổi sáng đi làm thẻ căn cước công dân tại P02 Times City từ 9h30-11h30.

Đến 12h đi siêu thị Dalat Mart P07, Siêu thị Mai S tại P10, VinMart + tại P12 (có đeo khẩu trang).

Ngày 17/5: đi cùng con sang trường Vinschool (17h-17h30) lấy sách vở về nhà học, có đeo khẩu trang và tiếp xúc với bác bảo vệ của trường.

Sáng 18/5: đi vào quán Four Barkey mua bánh mì (có đeo khẩu trang).

Ngày 22/5: từ 9h45-18h30, cả gia đình đi sang và chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 KĐT Việt Hưng, quận Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống).

Từ 21h -23h đi cùng chồng cho con trai N.V.C. về 96 Lương Khánh Thiện ,Trương Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội.

23 giờ 2 vợ chồng đi xe riêng từ Hải Phòng về Hà Nội.

2h50 ngày 23/5, con trai N.V.C. của chị có kết quả xét nghiệm RT-PCR của Bệnh viện Vinmec khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Chị và chồng được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR hồi 4h cùng ngày và ở tại phòng chờ chuyển cách ly tập trung. Gia đình chị đã lau khử khuẩn toàn bộ phòng bằng Cloramin B.

Đến 15h cùng ngày, chị L. và chồng chị là anh C. đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly tại theo quy định.

Trường hợp anh N.M.C., sinh năm 1985 (chồng của chị L), anh C. làm việc tại Công ty thiết bị điện tử, địa chỉ 96 D6 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 30/4-3/5: cả gia đình về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội.

Ngày 3/5: hồi 18h anh cùng gia đình từ Hải Phòng về nhà, sau đó ở nhà không đi đâu.

Ngày 4/5và 5/5: lúc 8h, anh C. đi làm bằng xe riêng đến cơ quan tại KĐT Đại Kim, tiếp xúc với 3 nhân viên tại công ty, sau đó đi đến tòa nhà Golden tại 257 Nguyễn Trãi, tiếp xúc với 1 người.

Sau đó, về ăn cơm trưa tại quán cơm gần công ty (không nhớ rõ địa chỉ). 18h, anh C. qua quán Café Game tại 127 Lê Thanh Nghị, có tiếp xúc với 1 nhân viên (không nhớ rõ tên), sau đó trở về nhà.

Ngày 6/5: ra quán cafe game, có tiếp xúc với 2 người, sau đó về nhà.

Ngày 7/5-9/5: anh C. tiếp tục ra quán cafe rồi về nhà.

Ngày 8/5, anh C. ra điện lực quận Hoàng Mai, đường Tam Trinh (không nhớ tiếp xúc với ai), rồi về nhà.

Ngày 10/5: phát lương ở quán cà phê.

Ngày 11/5-22/5: làm việc tại quán thanh lý đồ.

Ngày 22/5: từ 9h45-18h30 cả gia đình đi sang và chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 KĐT Việt Hưng, Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống).

Từ 21h -23h đi cùng vợ cho con trai N.V.C về 96 Lương Khánh Thiện, Trương Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội. 23h, 2 vợ chồng đi xe riêng từ Hải Phòng về Hà Nội.

Liên quan đến công ty tại 96 Lô D6 KĐT Đại Kim, có 4 F1; Tại quán Blud Lation (cafe Game) 127 Lê Thanh Nghị, có liên quan đến 16 người.