Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Tuyển Việt Nam đối đầu Trung Quốc

TPO - Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 7/10 mới nhất. Cập nhật thời gian diễn ra các trận đấu vòng loại cuối World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam nhanh nhất, chính xác nhất.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, 12 đội tuyển được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off lượt đi và về.

Đội giành chiến thắng sẽ chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại của châu Á tới Qatar. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta nếu muốn hiện thực hoá giấc mơ World Cup thì phải nằm trong nhóm 4 đội đứng đầu 2 bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi sự vượt trội của các đội bóng hàng đầu châu Á như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Saudi Arabia. Phương án còn lại thực tế hơn, đội tuyển Việt Nam phải giành vị trí thứ 3 trong bảng đấu, từ đó tiến vào các vòng play-off châu lục và liên lục địa

Lượt trận thứ 3 của vòng loại cuối World Cup 2022 châu Á diễn ra vào ngày 7/10, rạng sáng ngày 8/10 với nhiều trận đấu hấp dẫn. Trận đấu sớm nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Syria ở bảng A vào lúc 18h00, 7/10. Cuộc so tài được chờ đợi nhất chính là màn đối đầu giữa UAE vs Iran (A) và Saudi Arabia vs Nhật Bản (B). Đây đều là các đội mạnh hàng đầu ở những bảng đấu của mình.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, trận đấu được chờ đợi nhất chính là cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Việt Nam ở bảng B, thi đấu trên sân của UAE vào lúc 00h00, 8/10. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều để thua trong 2 trận đấu đầu tiên nên sẽ rất quyết tâm giành điểm trong trận đấu này.

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á

18h00, 7/10: Hàn Quốc vs Syria (bảng A) 21h30, 7/10: Iraq vs Li băng (A) 23h45, 7/10: UAE vs Iran (A) 00h00, 8/10: Saudi Arabia vs Nhật Bản (B) 00h00, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam (B) 01h30, 8/10: Australia vs Oman (B)

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại: App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn Website: fptplay.vn Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial