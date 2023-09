Lịch thi đấu của thể thao Việt Nam tại Asiad 19 ngày 1/10: Chờ kỳ tích từ Nguyễn Thị Oanh

TPO - Lịch thi đấu Asiad 19 ngày 1/10 cập nhật nhanh nhất. Thông tin các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Thông tin Asiad 19

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) khai mạc vào ngày 23/9 và bế mạc ngày 8/10 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Hàng Châu sẽ là thành phố thứ ba của Trung Quốc đăng cai Đại hội thể thao châu Á, sau Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu năm 2010.

Đại hội có sự tham dự của 12.500 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, là kỳ Asiad có đông VĐV tham dự nhất trong lịch sử. Các VĐV tranh tài ở 40 môn thi với 61 phân môn, 483 nội dung. Slogan của Asiad 19 là “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to heart), còn bài hát chính của đại hội là Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương (The love We share).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên, bao gồm 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia. Đoàn thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung với mục tiêu giành 2-5 HCV, đồng thời nỗ lực đoạt nhiều vé tham dự Olympic Paris 2024. Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân vào ngày 16/9 và đến ngày 20-9 sẽ đồng loạt lên đường đến địa điểm thi đấu chính ở Hàng Châu (Trung Quốc) và năm địa phương lân cận.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã không giành được huy chương nào trong ngày hôm qua 30/9. Ở môn điền kinh, Hoàng Thị Minh Hạnh chỉ xếp hạng 6, Hoàng Thị Ánh Thục xếp thứ 8 ở chung kết 400m nữ, còn Trần Thị Nhi Yến về cuối chung kết 100m nữ. Đội Esports cũng hụt huy chương Đồng khi thua Thái Lan ở nội dung Dream Three Kingdoms 2 còn Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh xếp hạng 10 ở nội dung đồng đội nam nữ 10m súng ngắn hơi.

Mặc dù vậy có những tin tốt ở các nội dung khác, hứa hẹn ngày 1/10 tốt hơn. Vào lúc 19h30 hôm nay Lương Đức Phước sẽ thi đấu chung kết 1.500m nam môn điền kinh. Ngoài ra Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam cũng tranh tài ở nội dung 1.500m lúc 20h20. Đây là nội dung Oanh "ỉn" từng giành huy chương Vàng Giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà hồi tháng 2/2023.

Trước đó vào 9h30 sáng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc sau khi đánh bại Nepal ở trận ra quân Asiad 19 vào hôm qua. Với chiến thắng trước Rana Saraswati ở tứ kết, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh (-75kg) cũng cầm chắc ít nhất tấm huy chương đồng.

Ở môn cờ tướng, Việt Nam cũng sáng cửa vào chung kết đồng đội hỗn hợp nam nữ. Và môn golf hôm nay bước vào vòng 4 với hy vọng thứ hạng sẽ được cải thiện sau khi kết thúc ngày thi đấu thứ 3, Lê Khánh Hưng đồng hạng 24 (-8 gậy) còn Nguyễn Anh Minh đồng hạng 27 (-6 gậy), đồng đội đứng hạng 10 (-10 gậy).