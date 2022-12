TPO - Dispatch xác nhận Lee Jong Suk và IU hẹn hò được 4 tháng. Những hình ảnh trong kỳ nghỉ của cặp sao đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Chiều 31/12, Dispatch tung loạt hình Lee Jong Suk hẹn hò “em gái quốc dân” IU. Cả hai được bắt gặp khi tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh 3 ngày 2 đêm tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Nagoya, Nhật Bản.

Dispatch cho biết cặp sao thận trọng trong lịch trình, Lee Jong Suk đến Osaka vào ngày 20 để tổ chức fan meeting và di chuyển đến Nagoya, trong khi IU lên máy bay đến địa điểm này vào ngày 24 cùng em trai.

Lee Jong Suk tự chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản mà không có quản lý. Người quen của cả hai cho biết: "Lee Jong Suk đã tự đặt phòng khách sạn và đăng ký dịch vụ đưa đón”. Ngoài ra, nam diễn viên còn chăm sóc em trai của IU.

“Gia đình hai bên đều thừa nhận mối quan hệ của họ”, “IU đã hát chúc mừng đám cưới của em trai Lee Jong Suk và Lee Jong Suk đã mời em trai IU đi du lịch dịp Giáng sinh”, người quen của hai nghệ sĩ nói.

Bên cạnh đó người này xác nhận với Dispatch: "Họ có ảnh hưởng tích cực với nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ tiến triển thành mối quan hệ yêu đương".

Ngày 30/12, tại MBC Drama Awards 2022, trong bài phát biểu nhận giải Daesang (Giải thưởng lớn), Lee Jong Suk gây bất ngờ khi dành lời cảm ơn tới “người đặc biệt”. Anh bày tỏ thích người này từ lâu và luôn kính trọng. Khán giả đều cho rằng ẩn ý mà sao nam nhắc tới dành cho bạn gái.

"Tôi đã sợ hãi, lo lắng và gặp nhiều vấn đề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hồi đó, một người đã giúp tôi tích cực hơn. Tôi thích người ấy và luôn kính trọng người ấy từ rất lâu. Mỗi khi thấy người ấy, tôi nghĩ mình phải trở thành phiên bản tốt hơn. Tôi ước có thể làm tốt hơn nữa trong quá khứ”, nam diễn viên bộc bạch trên sân khấu.

Lee Jong Suk và IU lần đầu hợp tác cách đây 10 năm trong show âm nhạc Inkigayo. Thời điểm đó, hai nghệ sĩ có bất hoà nhưng đã trở nên thân thiết sau khi giải quyết hiểu lầm. Tài tử thường đến concert cổ vũ cho IU.

Công ty chủ quản của tài tử cho biết "đang xác minh tin hẹn hò", trong khi công ty quản lý của IU không liên lạc được.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là diễn viên hạng A tại Hàn Quốc. Tên tuổi của anh lên như diều gặp gió sau chuỗi thành công liên tiếp của các bộ phim School 2013, Đôi tai ngoại cảm (I hear your voice), Pinocchio, Doctor Stranger, Pinocchio, W – Two worlds, While you were sleeping, Phụ lục tình yêu… Tài tử nằm trong top diễn viên có thu nhập “khủng” và được biết đến là đại gia bất động sản.

IU theo đuổi nghiệp ca sĩ năm 15 tuổi, cô được mệnh danh là “em gái quốc dân” ở xứ sở Kim chi. Bên cạnh nghiệp ca hát thành công vang dội, IU còn nổi tiếng với vai trò diễn viên, cô đóng nhiều tác phẩm ăn khách như Dream high (Bay cao ước mơ), Người tình ánh trăng (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo), Hotel Del Luna (Khách sạn ma quái)…