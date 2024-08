Lê Chúc An: ‘Danh hiệu vô địch quốc gia là nguồn động lực rất lớn’

TP - Nhà đương kim vô địch Lê Chúc An khẳng định tầm quan trọng của chức Vô địch Golf Quốc gia 2023, tạo động lực để cô chinh phục thêm nhiều danh hiệu lớn hơn nữa trong tương lai.

Năm ngoái, Chúc An đã giành danh hiệu vô địch bảng nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023- Cúp VinFast. Danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Trở thành nhà vô địch quốc gia là ước mơ của tôi từ lâu, và khi điều đó trở thành hiện thực, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Nó đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, và cũng là danh hiệu lớn nhất mà tôi đạt được tính đến thời điểm hiện tại.

Danh hiệu vô địch tạo động lực lớn giúp tôi cố gắng tập luyện hơn mỗi ngày để có thể giành được nhiều chức vô địch hơn nữa, không chỉ gói gọn ở các giải đấu trong nước, mà còn cả những giải đấu nước ngoài. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi vẫn luôn nhớ đến chức vô địch này, để được tiếp thêm sức mạnh, tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện và phát triển bản thân và để có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Chúc An vừa nhắc đến các giải đấu quốc tế, vậy sau danh hiệu Vô địch Golf Quốc gia 2024, bạn đã tham gia giải đấu quốc tế nào chưa? Chúc An có những trải nghiệm và học hỏi được gì từ những giải đấu đó?

Ngay sau Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023- Cúp VinFast, tôi đã cùng đội tuyển golf Việt Nam tham dự Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là giải đấu lớn nhất mà tôi từng góp mặt, và cũng là giải đấu đáng nhớ nhất, khi mà tôi được đánh ở sân golf quốc tế Tây Hồ rất lớn, thi đấu với các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu tới từ khắp các nước châu Á. Việc thi đấu với các đối thủ mạnh mang lại cho tôi rất nhiều bài học và tâm lý thi đấu của mình vững vàng hơn.

Trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast- Hải Phòng, tôi đã có một tháng du đấu tại Mỹ. Tiếp tục là một trải nghiệm thú vị nữa khi tôi được đánh ở những sân hạng PGA TOUR, rất khác với những sân tôi từng thi đấu ở châu Á. Tôi tham dự 5 giải trong tour ở Mỹ và giành được hạng 2 ở hai trong số năm giải đấu này. Tôi rất vui bởi kết quả này vượt quá kỳ vọng của mình, mang đến cho tôi sự tự tin lớn để bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast- Hải Phòng.

Sự chuẩn bị của Chúc An cho Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast- Hải Phòng diễn ra như thế nào?

Nếu nói về sự chuẩn bị thì tôi đã chuẩn bị cho giải đấu cả năm nay, ngay sau khi có được danh hiệu ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023- Cúp VinFast. Tôi vẫn tập luyện đều đặn mỗi ngày, tham dự các giải đấu thường xuyên để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Chuyến du đấu tại Mỹ như tôi đã đề cập ở trên cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho sự trở lại ở mùa giải năm nay.

Khoảng 2 tuần vừa qua, tôi có lên sân Vinpearl Golf Hải Phòng đánh tập để trải nghiệm điều kiện sân cũng như điều kiện thời tiết. Thời gian gần đây, thời tiết khá khắc nghiệt, có những ngày nắng rất to, nhưng cũng có những ngày mưa rất lớn. Vì thế, tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân ở lần trở lại này.

Chúc An đánh giá như thế nào về sân Vinpearl Golf Hải Phòng?

Vinpearl Golf Hải Phòng là một trong những sân đấu mà tôi yêu thích nhất ở miền Bắc. Tôi đã trải nghiệm đánh ở sân này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều mang đến những thách thức mới. Với tôi, sân đấu này khá khó, có rất nhiều đầm lầy và bẫy nước ở xung quanh. Vì thế, tôi luôn muốn được chinh phục sân này một cách tốt nhất.

Vinpearl Golf Hải Phòng cũng là sân đấu đặc biệt, mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi đã ghi cú ghi hole in one (HIO) đầu tiên trong sự nghiệp tại giải đấu này và cũng tại sân đấu này, vào năm 2022. Tôi hy vọng mình có thể tái lập được may mắn ở mùa giải năm nay.

Cảm ơn Chúc An!