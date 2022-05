Lấy lại sức hấp dẫn cho du lịch Việt: Khách quốc tế vẫn lưa thưa

TP - Hội An từng là một trong những thành phố du lịch ken đặc khách quốc tế, thế mà những ngày này vô cùng thưa vắng. Một loạt điểm đến hấp dẫn khác như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh... chưa thể thu hút khách quốc tế dù không thiếu chính sách ưu đãi.

Giảm “kịch khung” vẫn vắng

Tổng cục Du lịch ghi nhận tín hiệu phục hồi dần dần của khách quốc tế dịp nghỉ lễ vừa rồi. Đà Nẵng đã đón 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, tổng số khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách. Hải Phòng đón 4,5 nghìn lượt khách quốc tế tập trung tại hai khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà. Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch cũng lưu ý, mùa cao điểm đón khách quốc tế từ tháng 9 trở đi.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (VMQTG) là điểm đến hàng đầu của khách quốc tế khi đặt chân tới Việt Nam. Sau hai năm dịch bệnh, tình thế đổi khác. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học VMQTG cho biết, khách quốc tế hồi phục rất chậm, chỉ lác đác vài khách quốc tế đến tham quan di tích. Sáng 18/5, một đoàn vận động viên Thái Lan bất ngờ tới tham quan. Dịp này VMQTG tặng vé miễn phí cho các đoàn thể thao dự SEA Games 31, coi đó là hình thức quảng bá, xúc tiến tới bạn bè quốc tế.

Hội An chỉnh trang cảnh quan, mở cửa hầu hết các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ngay khi được đón khách. Không khí phố Hội có phần rộn ràng hơn khi du khách tham quan bắt đầu quay trở lại, tuy nhiên chủ yếu là khách trong nước tới dạo chơi trong khi đó lượng khách lưu trú chưa nhiều, trừ dịp nghỉ lễ. Những khách sạn dọc biển Cửa Đại hay trung tâm phố cổ trước kia nhộn nhịp khách tây nay thưa vắng.

Ông Vương Đình Mạnh, Tổng quản lý Khách sạn La Siesta Hội An cho biết, ngay từ thời điểm mở cửa hoàn toàn, công ty vận hành hoạt động trở lại tất cả các bộ phận nhằm đón và phục vụ khách tốt nhất. Quy mô khách sạn 105 phòng, tuy nhiên, hai tháng nay, dù khách sạn đã giảm giá “kịch khung” (giảm 40-50% giá phòng), lượng khách đến vẫn chưa nhiều, chỉ đạt khoảng 30-50% công suất phòng. Khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 5% lượng khách lưu trú, người tham quan lác đác, chủ yếu khách lẻ chỉ ở lại khoảng 3-5 ngày.

“Nếu tiếp tục như vậy thì chúng tôi gặp khó khăn quá. Chúng tôi đã đưa ra một mức giá không thể thấp hơn được nữa, chỉ hy vọng ở những chính sách từ Nhà nước, đặc biệt những điều chỉnh trong các chính sách về miễn thị thực dài hơn 15 ngày cho khách quốc tế mới mong thu hút lượng lớn du khách đến tham quan và phục hồi lại ngành du lịch”, ông Mạnh bày tỏ.

Du lịch phục hồi trở lại, Phú Quốc là một trong những điểm đến yêu thích hàng đầu. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Kiên Giang cho biết, hiện nay khách nội địa đến Phú Quốc rất đông, nhưng khách nước ngoài còn thưa thớt. Ông Huy nhận định, tới hết tháng 5/2022, lượng khách quốc tế sẽ bắt đầu tăng trở lại, tập trung một số nước như Hàn Quốc, Malaysia…

Hy vọng dịp cuối năm

Mùa cao điểm đón khách quốc tế thường rơi vào khoảng tháng 10 hằng năm. “Đối với các quốc gia như Nhật Bản, Canada, Nga… từ tháng 8 trở đi thời tiết bắt đầu lạnh, họ sẽ có những chuyến du lịch vào một số nước có khí hậu mát mẻ như Việt Nam. Tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Phú Quốc. Lúc này, điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi cho mọi hoạt động tham quan, trải nghiệm”, ông Vũ Khắc Huy cho hay.

Khách nước ngoài thường thích trải nghiệm, thử thách giới hạn bản thân có thể tham gia cùng Hopping Phú Quốc. Ngoài ra, tại đảo ngọc còn có tổ chức những chuyến đi rừng, lặn biển khám phá hòn Đồi Mồi; tua hoang sơ bắc đảo khám phá Rạch Vẹm-Hàm Rồng-Rạch Tràm ngắm rừng nguyên… Phú Quốc còn có nhiều loại hình giải trí như: dù lượn, lướt ván buồm, thuyền kayak, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực hấp dẫn ngay trên biển sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho du khách đến đảo ngọc dịp hè này.

Phó Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch Quảng Nam Võ Văn Luật nêu, người nước ngoài khi đi du lịch thường lên kế hoạch từ trước rất lâu, hơn nữa cao điểm đón khách quốc tế là vào cuối năm do đó ta vẫn còn cơ hội để du lịch khôi phục. Là hướng dẫn viên du lịch trực tiếp dẫn 3 đoàn khách Anh, Mỹ đến tham quan Hội An vừa qua, ông Luật cho hay du khách có phản hồi rất tốt về chất lượng phục vụ, sản phẩm du lịch, vẻ đẹp thiên nhiên con người ở đây, cũng không còn tâm lý quá lo lắng về dịch bệnh COVID-19.

“Về các chính sách thu hút du khách của Việt Nam rất tốt, chỉ riêng chính sách liên quan đến thị thực thì du khách cho rằng, chưa thực sự hài lòng. Hơn nữa, sau dịch, vấn đề cạnh tranh để hút khách cũng rất căng, du khách cũng cân nhắc nhiều hơn đến chi phí, lựa chọn mức giá cạnh tranh. Họ có xu hướng tách lẻ, cắt bớt điểm du lịch chỉ đến tham quan những điểm thực sự hấp dẫn”, ông Luật chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh nhìn nhận, lượng khách quốc tế đến Hội An có nhưng chưa nhiều do còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan như tình hình dịch bệnh, quy định hộ chiếu, chính sách mở cửa, quy định về công tác phòng chống dịch bệnh mỗi nước. Du lịch có dấu hiệu phục hồi, nhưng còn chậm. “Hội An luôn cố gắng làm mới, trau chuốt các sản phẩm du lịch để phục vụ khách được tốt nhất. Không chỉ chính quyền và cả doanh nghiệp đều rất nỗ lực để mong sớm phục hồi, chỉ mong những chính sách thông thoáng hơn, hy vọng thời gian tới từng bước phục hồi”, ông Lanh nói.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, với mục tiêu đón khoảng 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022, Tổng cục tích cực định hướng các địa phương làm mới sản phẩm và đặc biệt đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến điểm đến tới bạn bè quốc tế.

Ký kết nhiều hợp đồng, hợp tác về du lịch lữ hành Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 đã kết thúc tối 17/5 sau 4 ngày hoạt động. BTC cho hay, ước có trên 150.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và ký hợp đồng mua tua du lịch, đạt doanh thu trên 60 tỷ đồng, tăng 50% so với Ngày hội Du lịch gần đây nhất, được tổ chức vào năm 2020. Nhiều công ty du lịch lữ hành tham gia ngày hội đã ký được hợp đồng tua du lịch như Vietravel, Lữ hành Saigontourist, Du lịch Việt, Sasco Travel, TST tourist... Theo Sở Du lịch TPHCM, Ngày hội Du lịch năm nay đã góp phần thành công vào mục tiêu kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè, quảng bá giới thiệu các điểm đến du lịch, tạo không khí phấn khởi cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TPHCM nói riêng trong giai đoạn tăng tốc mở cửa đón khách quốc tế hiện nay. Cùng ngày, tại thành phố San Francisco (California- Mỹ) Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã ký hợp tác với các đối tác lữ hành lớn của Hoa Kỳ như Silversea Cruises, Celebrity Cruises và Azamara Cruises... để đưa du khách tới Việt Nam trong 2 năm 2022 và 2023. Dự kiến các bản ký kết này hàng năm sẽ mang lại doanh thu khoảng 5 triệu USD cho Lữ hành SaigonTourist. Trọng Thịnh