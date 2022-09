'Lập nhóm chuyên trách xử lý vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân'

TPO - “Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với Bộ Công an, Quốc phòng, các địa phương giáp biển, cơ quan chức năng Campuchia xác minh thông tin, bảo hộ công dân”, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Chiều 6/9, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về công tác bảo hộ công dân được thực hiện như thế nào trong vụ việc giải cứu công dân Việt Nam bị bán sang Campuchia? Có thống kê về số lao động bất hợp pháp bị lừa và mắc kẹt tại Campuchia hay không? Hiện nay, việc điều tra các đường dây buôn người diễn ra như thế nào và kết quả bước đầu là gì?

Trả lời câu hỏi, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện luôn coi trọng và quan tâm bảo hộ quyền lợi chính đáng của công dân trước tình trạng nhiều công dân bị đưa sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

“Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với Bộ Công an, Quốc phòng, các địa phương giáp biển, cơ quan chức năng Campuchia xác minh thông tin, bảo hộ công dân. Các cơ quan đại diện ngoại giao đã lập nhóm chuyên trách để xử lý vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân, đăng cảnh báo trên nhiều phương tiện, lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin”, ông Vũ cho hay.

Cũng theo ông Vũ, đến nay, Việt Nam đã giải cứu 600 công dân về nước an toàn và hỗ trợ thủ tục cho nhiều người khác. “Thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ cùng các đơn vị và cơ quan chức năng Campuchia cố gắng giảm tình trạng này”, nhấn mạnh điều này, ông Vũ cũng cảnh báo, người dân nên tham khảo nhiều thông tin, tránh bị lừa đảo.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, về điều tra đường dây buôn người, Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ như Cục cảnh sát hình sự, cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Cục an ninh mạng và công sản địa phương nhất là địa phương giáp biên, phối hợp với biên phòng phối hợp điều tra xác minh đường dây buôn người sang Campuchia, bước đầu ngăn chặn và kết quả ban đầu tương đối tốt.