Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Mường Khương

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phát đi thông tin cơ quan này đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quyết định nhập vụ án hình sự số 02/QĐ-CSKT ngày 3/7/2023.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Dương - nguyên Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, hiện là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Quy định tại Khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai điều tra, xử lý hành vi phạm tội của bị can theo quy định.

Liên quan đến vụ việc khai thác quặng apatit trái phép xảy ra từ năm 2012 đến 2015 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama về các tội " Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và " Rửa tiền". Loạt cán bộ công ty Apatit Việt Nam cũng bị khởi tố về tội " Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng tách vụ án hình sự về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với nhiều cán bộ là nguyên Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng nguyên lãnh đạo các Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Công thương. Ngày 18/5/2023, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng và ông Ngô Đức Hoàng, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến trung tuần tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến việc khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit trên địa bàn. Trong số này, ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ".