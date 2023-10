Lãnh đạo TP Vinh lý giải việc chi 75 triệu đồng/tháng thuê trụ sở công ty làm trường tạm

TPO - Theo lãnh đạo UBND TP Vinh, Nghệ An, việc việc trích ngân sách 75 triệu đồng/tháng để thuê địa điểm là trụ sở của một công ty để làm trường tạm, thời hạn 35 tháng trong khi chờ xây trường mới là “tình thế bắt buộc”.

Trường cũ bị bán đấu giá, trường mới chưa thể xây dựng do vướng quy hoạch, khiến hơn 200 học sinh phải đi học nhà thuê là thực trạng đang xảy ra tại Trường mầm non Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An).

Để đảm bảo việc học, TP Vinh đã trích ngân sách 75 triệu đồng/tháng để thuê địa điểm là trụ sở của một công ty để làm trường tạm, thời hạn 35 tháng trong khi chờ xây trường mới. Lý giải về vấn đề này, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó chủ tịch UBND TP Vinh cho rằng đây là "tình thế bắt buộc".

“Đầu năm học 2023 - 2024, trường cũ đã được giải tỏa, bàn giao cho người trúng đấu giá. Không thể bắt các cháu nghỉ học được. Chúng tôi đã khảo sát, lựa chọn điểm trường tạm diện tích hơn 1.800m2, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất dạy học cho 33 giáo viên và hơn 250 học sinh. Các quy trình, giá thuê đều được thực hiện đúng quy định và minh bạch”, bà Trần Thị Cẩm Tú chia sẻ.

Phó Chủ tịch thành phố Vinh cho biết, Trường mầm non Cửa Nam được xây dựng cách đây hơn 20 năm, trên diện tích khoảng 650m2. Những năm qua, do tốc độ phát triển dân số nên quy mô trẻ đến độ tuổi tới trường ngày càng tăng. Trong khi đó, diện tích nhà trường không thay đổi, chật hẹp và xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh mong muốn con học ở một trường mầm non công lập.

Trước thực trạng trên, vào tháng 6/2014, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định cho phép khảo sát địa điểm xây dựng Trường mầm non Cửa Nam mới, trên cơ sở đề xuất của UBND phường, thành phố Vinh và ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng Nghệ An. Đến cuối năm 2014, UBND TP Vinh phê duyệt quy hoạch chi tiết địa điểm xây dựng trường mới với diện tích dự kiến khoảng 4.000m2. Kinh phí xây dựng sẽ được lấy từ việc đấu giá trường học cũ.

“Do quá trình đưa đấu giá đất trường cũ diễn ra chậm nên đến năm 2022 mới đấu giá xong. Khu đất trường và nhà văn hóa cạnh trường được đấu giá hơn 56 tỉ đồng. Người trúng đấu giá tạo điều kiện cho địa phương chưa giải tỏa trường cũ trong gần một năm học để tìm địa điểm mới”, bà Tú cho hay.

Quá trình triển khai xây dựng trường mới, TP Vinh đã xin ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì được biết quy hoạch 1/500 xây trường trước đó chồng lấn vào di tích hố bom nằm trong khoanh vùng bảo vệ thành cổ Vinh. “Do vướng mắc như vậy nên thành phố xác định địa điểm xây trường mới chuyển sang một vị trí khác. Hiện tại chúng tôi đang xin ý kiến cộng đồng dân cư, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt”, bà Trần Thị Cẩm Tú nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cũng mong muốn các bậc phụ huynh chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, địa phương trong thời gian thuê điểm học tạm; đồng thời khẳng định thành phố sẽ đẩy nhanh các thủ tục, sớm xây dựng trường mới, đáp ứng nhu cầu dạy học của trẻ trên địa bàn phường Cửa Nam.