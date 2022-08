Cơ sở vật chất trường học đang cải thiện đáng kể nhờ những trang thiết bị nội thất hiện đại

Thiết bị, đồ dùng tại nhiều trường học đang được nâng cấp, đổi mới theo hướng hiện đại, tiện ích, nhằm cổ vũ tinh thần học tập và chào đón các em học sinh bước vào một năm học mới với thành tích tốt nhất.

Đối với học sinh, lứa tuổi mà đa phần rất nghịch ngợm, hiếu động, thì việc lựa chọn những bộ bàn ghế học tập chất lượng cao với độ bền tốt là mối quan tâm lớn của mỗi nhà trường. Nếu như trước kia, các loại bàn ghế tại lớp học thường xuyên bị vỡ góc, cong vênh, ảnh hưởng đến tư thế ngồi của các bạn học sinh, thì các trường hiện nay đều trang bị bàn ghế bằng gỗ tự nhiên được tráng phủ lớp bảo vệ hiện đại, an toàn, và độ bền cao.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất cũng được cải thiện nhanh chóng và rõ rệt. Theo đó, sự thay đổi về tư duy và cơ sở vật chất tại các trường đang nhanh chóng trở thành làn sóng. Thích thú với những thay đổi này, chị Nguyễn Thị Huyền, phụ huynh bé Ngọc Diệp chuẩn bị vào lớp 1 cho biết: “Mình băn khoăn chuyện chọn trường tốt cho con, ngoài các tiêu chí như gần nhà, thuận tiện việc đưa đón, chất lượng giảng dạy, thì cơ sở vật chất như bàn ghế con ngồi cũng được quan tâm. Bé nhà mình đang ngồi học trên bộ bàn ghế có thể tăng chỉnh chiều cao phù hợp với con của Nội thất Hòa Phát cũ, nếu trường cũng sử dụng bàn ghế của thương hiệu này thì mình rất yên tâm lựa chọn”.

Được biết đến lâu nay là một thương hiệu có tiếng trên thị trường, Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One luôn nhận được sự tín nhiệm và sự ủng hộ của người tiêu dùng. Với 26 năm trong nghề, Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One là nhà sản xuất hàng đầu cung cấp các sản phẩm nội thất văn phòng, đồng thời cũng chính là thương hiệu “đại gia” đứng đằng sau hàng loạt công trình trường học hiện đại, khang trang bậc nhất cả nước.

Dưới góc độ một người làm giáo dục lâu năm, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Liên cấp Dạ Hợp cũng tâm đắc khi chia sẻ: “Trường quốc tế liên cấp Dạ Hợp là ngôi trường ưu tiên cho sự phát triển tự nhiên và toàn vẹn cho các bạn học sinh, vì vậy chúng tôi rất yên tâm khi sử dụng các sản phẩm bàn ghế học sinh được đặt hàng riêng biệt theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, nhằm mang lại sự thoải mái tối đa cho các con. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển các khu vực khác, do vậy Nội thất Hòa Phát - Nội thất The One vẫn sẽ tiếp tục là thương hiệu mà trường quốc tế liên cấp Dạ Hợp ưu tiên sử dụng.”

Có thể thấy điểm đặc biệt của các sản phẩm bàn ghế học sinh, tủ, nội thất trường học Nội thất The One cung cấp là sự đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều trường, nhiều đối tượng học sinh, sinh viên. Các sản phẩm bàn ghế học sinh các cấp được được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh, đảm bảo cho sự an toàn và phát triển của tất cả học sinh các cấp.

Rõ ràng, các tiêu chí về chất lượng, uy tín, sự an toàn và đảm bảo thể chất cho các con luôn là điều được quan tâm nhất và các trường học đang nỗ lực mỗi ngày để làm mới mình, mang lại không gian, cơ sở vật chất tốt nhất cho học sinh. Đồng hành với xu hướng đó, các thương hiệu Việt Nam như Nội thất Hòa Phát cũng nhanh chóng chuyển mình, lột xác để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường dưới tên gọi mới: Nội thất The One – được kì vọng mang lại kết quả tích cực cùng hướng đi mới đầy triển vọng cho lĩnh vực sản xuất nội thất, đặc biệt là bàn ghế học sinh tại gia đình và trong trường học.

Trước đó, ngày 05/01/2022, Công ty CP Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Công ty CP Thương mại & Sản xuất Nội thất The One với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

