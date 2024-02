Lãnh đạo Thế giới Di động tiếp tục bán cổ phiếu

TPO - Tiếp nối đà của hàng loạt quỹ ngoại và các nhiều lãnh đạo khác, ông Robert Alan Willett - thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của MWG - đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu Thế giới Di động.

Sếp MWG bán 1,2 triệu cổ phiếu

Ông Robert Alan Willett - thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty CP Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 27/2 - 27/3, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, ông Robert Alan Willett sẽ giảm sở hữu tại MWG từ 8,02 triệu cổ phần xuống còn hơn 6,82 triệu cổ phần.

Gần đây, MWG cũng là một trong những mã cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh. Nếu chỉ tính từ phiên 15/2 đến nay, cổ phiếu MWG đã bị khối ngoại bán ròng khoảng 485 tỷ đồng.

Trước ông Robert Alan Willett, hàng loạt quỹ ngoại lẫn các lãnh đạo của MWG như ông Đặng Minh Lượm - thành viên Hội đồng quản trị - bán ra 300.000 cổ phần MWG để giảm sở hữu về còn 0,22% vốn điều lệ, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị - bán ra 1 triệu cổ phần MWG để giảm sở hữu về còn 0,197% vốn điều lệ.

Vào ngày 4/3, MWG sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian họp dự kiến là trong 2 ngày, từ 12 - 13/4 tại tòa nhà MWG (lô T2 - 1.2 đường D1, Khu công nghệ cao TPHCM) thuộc địa bàn phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu giảm 11%, xuống còn 118.280 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra, MWG mới hoàn thành 88% mục tiêu. Riêng trong tháng 12/2023, doanh thu tăng trưởng 5% so với tháng 11 và đồng thời là tháng thứ 2 trong năm 2023 doanh nghiệp đạt tăng trưởng dương 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, MWG đang hoạt động với hơn 65.400 nhân viên, giảm 8.600 người so với đầu năm. Đáng chú ý, trong quý IV/2023, MWG giảm gần 3.000 nhân viên, cùng với việc đóng cửa gần 200 cửa hàng Thế giới Di động và Điện máy Xanh.

Việc giảm nhân sự trong năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, Thế giới Di động cắt giảm lao động. Cụ thể, năm 2013, MWG có gần 5.500 nhân viên với 225 siêu thị. Còn tại thời điểm ngày 31/12/2022, công ty có hơn 74.000 người với hơn 5.800 siêu thị và là chuỗi bán lẻ lớn nhất cả nước.

Con trai bầu Hiển mua 5 triệu cổ phiếu SHS

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) công bố thông tin: Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị SHS - đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu SHS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/2 - 28/3 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Nếu giao dịch trên diễn ra thành công, tổng số lượng cổ phần SHS do ông Đỗ Quang Vinh nắm giữ sẽ tăng lên mức 12,5 triệu đơn vị, tương ứng 1,54% vốn điều lệ của SHS. Ước tính, ông Đỗ Quang Vinh cần chi khoảng 86 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu SHS đã đăng ký.

Ông Đỗ Quang Vinh là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông Đỗ Quang Vinh cũng đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc SHB.

Công ty CP Viễn Thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán: FOX) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/2 và ngày thanh toán là 29/3.

Với hơn 492 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FOX cần chi hơn 985 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này.

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) cho biết, ngày 1/3 đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 8. Với gần 1,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BDB sẽ chi gần 1 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là vào ngày 20/6.