Lãnh đạo nhiều sở, ngành ở các tỉnh nhận khuyết điểm

TP - Sáng 12/8, Bộ LÐ-TB&XH tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân, người lao động (NLÐ) theo Quyết định 08/2022/QÐ-TTg của Thủ tướng.

Hội nghị diễn ra khi chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn cơ quan chức năng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sơn La thuộc nhóm cơ quan chưa giải ngân đồng nào dù đã phê duyệt danh sách công nhân, NLĐ nhận hỗ trợ. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sơn La, đã nhận khuyết điểm. Ông Tuấn Anh cho biết, địa phương có 13 công nhân nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ và đã được duyệt, nhưng chưa giải ngân do doanh nghiệp đề nghị đợi nhận hỗ trợ 1 lần cho cả 3 tháng, thay vì nhận hằng tháng. “Tôi hứa tới 17h ngày 12/8 sẽ chi trả xong và hoàn thành việc hỗ trợ. Sau giờ đó, nếu NLĐ nào được phê duyệt nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ, lãnh đạo Sở xin từ chức”, ông Tuấn Anh cam kết.

Quảng Nam cũng nằm trong nhóm 10 địa phương giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, NLĐ thấp nhất cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn, cho biết, giải ngân thấp so với kế hoạch là do số NLĐ thuộc diện hỗ trợ thấp hơn dự kiến. Ông cam kết sẽ hoàn thành nhận hồ sơ muộn nhất vào ngày 15/8 và giải ngân tiền hỗ trợ tới tay NLĐ trong tháng 8. Hầu hết địa phương cũng thừa nhận thực tế số NLĐ thuộc diện hỗ trợ ít hơn so với dự tính ban đầu.

Lãnh đạo nhiều địa phương cũng cho biết, thời gian đầu triển khai chính sách còn chậm do phải tạm ứng kinh phí để chi hỗ trợ, nên thiếu nguồn lực. Từ giữa tháng 7 tới nay, khi ngân sách trung ương chuyển về, việc giải ngân được đẩy nhanh. Bên cạnh đó, có tình trạng cán bộ sợ sai nên duyệt chậm, hoặc yêu cầu thêm thủ tục, gây khó cho doanh nghiệp và NLĐ; nhiều hồ sơ thiếu, sai thông tin NLĐ nên phải chuyển trả điều chỉnh, mất thời gian… Các địa phương cam kết sẽ tiếp nhận hết hồ sơ NLĐ thuộc diện hỗ trợ trong ngày 15/8 và giải ngân trong tháng 8.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định, Quyết định 08 đã quy định rõ thời hạn nhận hồ sơ tới hết 15/8, nên những hồ sơ nhận sau sẽ không còn giá trị để giải quyết. Sau khi nhận hồ sơ 2 ngày, cơ quan chức năng phải duyệt (hoặc trả lại nếu có sai sót); nếu được duyệt sau 2 ngày phải chuyển tiền. Do đó, về lý thuyết, các địa phương phải hoàn thành giải ngân trong tuần tới. Tuy nhiên, số lượng NLĐ và tiền hỗ trợ còn lớn, nên muộn nhất tới 30/8 các địa phương phải giải ngân xong, không gia hạn.

Ông Dung biểu dương 10 địa phương có tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ đứng đầu cả nước và nhắc nhở 10 địa phương giải ngân thấp. Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH phê bình nghiêm khắc 4 địa phương (Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La và Phú Yên) tới nay chưa giải ngân được đồng nào dù đã duyệt danh sách hỗ trợ. Ông Dung đề nghị các địa phương tập trung tiếp nhận, phê duyệt và giải ngân hỗ trợ tiền thuê trọ trong tháng 8 này. Bộ LĐ-TB&XH sẽ lập đoàn kiểm tra tại một số địa phương và định kỳ công khai danh sách địa phương giải ngân chậm.