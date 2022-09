Lãnh đạo các vùng ly khai Ukraine chính thức đề nghị Tổng thống Putin xem xét việc sáp nhập Nga

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu có liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh công an đánh hai thiếu niên chạy xe máy.