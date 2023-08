'Làng trong phố' tập 20: Xóm trọ lại có người mất tích

TPO - Giữa lúc vụ mất tiền của Thoan (Linh Chi) gây xôn xao, ông Ẩn (NSƯT Thanh Kha) đột nhiên mất tích. Ông Ẩn cũng chính là người mà Hiếu nghi ngờ trong vụ trộm.

Nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh vụ mất trộm tiền ở xóm trọ. Có người cho rằng tên trộm rình sẵn trên mái nhà, đợi Thoan (Linh Chi) ngủ say rồi hành sự. Hàng xóm vẫn cố an ủi khổ chủ, cho rằng Thoan và Dành may mắn không bị kẻ trộm gây thương tích.

Bản (Hoàng Du Ka) cho rằng điều quan trọng nhất là giúp Thoan kiếm tiền gửi về quê lo cho bố vì "ốm làm sao mà chờ được".

Bản đề xuất mỗi người góp một ít tiền. Nhưng mỗi người hỗ trợ vài chục, vài trăm nghìn đồng e là không thấm tháp vào đâu. Dành (Huyền Trang) không đồng ý, nhắc mọi người tập trung tìm ra kẻ trộm, chỉ cần tìm ra là có tiền lo cho bố Thoan.

Hiếu (Duy Hưng) biết chuyện của ông Ẩn (NSƯT Thanh Kha) và nghi ngờ ông có liên quan đến vụ mất trộm ở xóm trọ. Hoài (Trần Vân) khuyên Hiếu nên nói ra chuyện ông Ẩn tốn cả chục triệu đồng làm lễ cho con. Cô không muốn mọi người nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến bất hòa.

Hiếu chưa dám nói vì đó chỉ là suy đoán cá nhân. "Tình cảnh của ông bây giờ đang như thế. Nói làm sao được", Hiếu gàn. Hiếu cùng ông Ẩn ra quán nước của Lệ (Hoàng Yến) ngồi.

Chỉ vài phút sau, ông Ẩn mất tích đầy khó hiểu. Hiếu lo ông Ẩn đau khổ vì mất con nên gieo mình xuống sông. Hiếu gọi ngay về xóm trọ để hỏi tình hình. Bản và Hiếu chia nhau đi tìm nhưng chưa thấy tung tích.

Tập 20 Làng trong phố lên sóng lúc 21h ngày 25/8.